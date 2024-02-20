Новый Porsche Panamera 4S E-Hybrid менее мощный и дороже предшественника.

Когда Porsche представил Panamera третьего поколения в ноябре прошлого года, он показал только базовую модель с задним и полным приводом вместе с горячим Turbo E-Hybrid.

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Сейчас производитель разнообразит модельный ряд, выпустив две дополнительные электрифицированные модели. Они избегают большого V8 в пользу V6, но сохраняют пару турбокомпрессоров, хотя название "Turbo" не используется.

Panamera 4E Hybrid сочетает 2,9-литровый двигатель с электродвигателем для общей мощности системы 463 л.с. Несмотря на свой вес, это очень быстрый седан (технически это хэтчбек), поскольку ему нужно лишь 3,9 секунды, чтобы достичь первой сотни, или на 0,3 секунды меньше, чем модель, которую он заменяет. Panamera 4S E-Hybrid теперь имеет 536 л.с., что означает, что Porsche пожертвовал 16 лошадьми, сохраняя тот же крутящий момент. Как и раньше, он завершает спринт за 3,5 секунды.

Все электрифицированные модели Panamera используют обновлённый аккумулятор, ёмкость которого увеличена на 45 процентов до 25,9 кВт/ч без увеличения физического размера. Аккумулятор питает мощный электромотор, установлен в автоматической коробке передач, мощностью 187 л.с.

Porsche пока не раскрывает детали ассортимента моделей для США. Однако мы знаем, что европейские модели могут проехать на электричестве до 96 километров в случае Panamera 4 E-Hybrid и 92 километра для Panamera 4S E-Hybrid. Эти цифры WLTP, вероятно, уменьшатся для диапазона, сертифицированного EPA.

В США Porsche хочет 115 500 долларов США за Panamera 4 E-Hybrid и 126 800 долларов США за Panamera 4S E-Hybrid. Цена новых моделей составляет 6500 и 7600 долларов соответственно. За эти деньги адаптивная пневматическая подвеска и матричные светодиодные фары являются стандартными. Также включены комфортные сиденья с регулировкой в 14 направлениях, руль с подогревом, двери с плавным закрытием и система помощи при смене полосы движения.