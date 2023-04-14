Porsche частково показує дизайн передньої частини Cayenne 2024 року у фінальному тизері. Дебют заплановано на 18 квітня на Auto Shanghai у Китаї.

Porsche завершує тривалу кампанію, поділившись зображенням Cayenne 2024 року перед дебютом наступного тижня в Auto Shanghai. Як видно з сусідньої галереї, ми вже виявили великий екран інтер’єру. Настав час вийти з автомобіля та перевірити його оновлену передню панель. У типовій моді зміни в стилі будуть еволюційними, але є одна велика зміна – у оптиці.

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Ми говоримо про нещодавно розроблені матричні фари HD, які охоплюють колосальні 16 384 мікросвітлодіоди з індивідуальним керуванням. Усі вони містяться в одному чіпі, по два на кожну фару, загалом чотири на автомобіль. Увімкніть функцію дальнього світла, яка не засліплює, і вона освітлюватиме дорогу попереду на відстані до 600 метрів.

Porsche каже, що ці фари є більш енергоефективними, оскільки світяться лише ті пікселі, які необхідні. Кожен із чотирьох модулів має верхню смугу денних ходових вогнів. Верхні ідентичні і забезпечують освітлення салону та допоміжне дальнє світло з трьома світлодіодами кожен. Світло, що розподіляється нижніми модулями, перекривається в центрі, і кожен має власний набір лінз для створення різних кутів освітлення.

Ззаду буде оновлена світлова панель із новою графікою, а також номерний знак, переміщений нижче на бампері, щоб додати більше схожості з Cayenne Coupe.

У силових установках буде більше потужності за всіма напрямками, починаючи з базової моделі з 3,0-літровим V6 з турбонаддувом, що видає 349 к.с. Cayenne S втратить свій V6 на користь більшого 4,0-літрового V8 з твін-турбо, що видає 468 к.с.

Флагманський Cayenne Coupe Turbo GT пропонуватиме 651 к.с. Що стосується E-Hybrid, то він матиме 463 к.с. Усі версії матимуть восьмиступінчасту автоматичну коробку передач, пов’язану з повним приводом, а електрифіковані моделі отримають більшу батарею на 25,9 кВт-год замість поточної батареї на 17,9 кВт-год.

Гібриди також отримають бортовий зарядний пристрій потужністю 11 кВт замість опціональної установки на 7,2 кВт. Для Китаю Porsche планує меншу чотирициліндрову модель з 2,0-літровим бензиновим агрегатом, щоб клієнти могли уникнути податків на транспортні засоби з двигунами великого об’єму. Cayenne 2024 року стане «одним із наймасштабніших оновлень продукту в історії Porsche».

Як останнє зауваження, бренд вже анонсував модель четвертого покоління, яка вийде після 2025 року як EV з того самого заводу в Братиславі в Словаччині, де виробляються поточні моделі ICE та PHEV.