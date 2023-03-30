Новий Porsche Cayenne отримає три екрани, що охоплюють приладову панель.

Оновлений Porsche Cayenne 2024 року дебютує 18 квітня, але зараз бренд показав нам оновлений салон. Він виглядає зовсім інакше, ніж існуючий дизайн (порівняння нижче).

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Оновлений Cayenne отримав 12,6-дюймову цифрову панель приладів з вигнутим екраном замість поточної компоновки з аналоговим тахометром у центрі. Залежно від технічних характеристик автомобіля водій може вибрати до семи режимів відображення. Перегляди включають спрощену структуру з акцентом на важливу інформацію. Є також один із традиційним дизайном Porsche у вигляді п’яти кіл.

Прямокутний 12,3-дюймовий екран домінує в центрі панелі приладів. Він підтримує голосові команди Siri для керування функціями автомобіля. Навігація через Інтернет – стандартна функція. Якщо авто стоїть, можна транслювати відео на дисплей.

Під великим екраном розташована нова панель керування системою HVAC. Вона має скляну поверхню на чорній панелі та оснащений розпізнаванням дотиків з тактильним відгуком. Система також має деякі фізичні перемикачі керування. Під ними є ручка регулювання гучності.

У стандартну комплектацію входить охолоджувана індукційна зарядна панель. Також є два порти USB-C у передньому відділенні для речей і ще два – на задній центральній консолі.

Подивіться на розташування елементів керування системою опалення, вентиляції та кондиціонування повітря: наявність панелі заряджання означає, що важіль перемикання передач більше не може займати те місце, як на попередньому Cayenne. Дизайнери перенесли його на невеликий виступ праворуч від керма, між панеллю приладів і екраном інформаційно-розважальної системи.

Перероблене кермо нагадує поточний 911. На горизонтальних спицях є багатофункціональні елементи керування. Кнопки та коліщатка виконують такі дії, як перемикання компонування панелі приладів і додаткового проекційного дисплея. Ручка керування круїз-контролем розташована зліва внизу. З правого боку знаходиться диск зміни режимів руху.

Додатково доступний 10,9-дюймовий екран на панелі приладів з боку пасажира. Це дає пасажиру контроль над навігаційною системою та медіа. Екран також може транслювати відео під час руху Cayenne, а фільтр запобігає відволіканню водія.

У стандартній комплектації Cayenne 2024 року буде оснащений 3,0-літровим V6 з турбонаддувом, потужністю 349 кінських сил. Комплектація S отримає твін-турбо V8 потужністю 468 к.с. E-Hybrid PHEV вироблятиме 463 к.с. Крім того, він отримає батарею більшої ємності на 25,9 кіловат-годин замість 17,9 кВт-годин зараз. Більш потужний Turbo S E-Hybrid з’явиться пізніше.