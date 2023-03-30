Новый Porsche Cayenne получит три экрана, охватывающих приборную панель.

Обновленный Porsche Cayenne в 2024 году дебютирует 18 апреля, но теперь бренд дает нам отличный ранний взгляд на обновленный салон. Он выглядит совсем иначе, чем существующий дизайн (сравнение ниже).

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Обновленный Cayenne получил 12,6-дюймовую цифровую приборную панель с изогнутым экраном вместо текущей компоновки с аналоговым тахометром в центре. В зависимости от технических характеристик автомобиля водитель может выбрать до семи режимов отображения. Просмотры включают упрощенную структуру с акцентом на немаловажную информацию. Есть также один с традиционным дизайном Porsche в виде пяти кругов.

Прямоугольный 12,3-дюймовый экран доминирует в центре приборной панели. Он поддерживает голосовые команды Siri для управления функциями автомобиля. Навигация через Интернет является стандартной функцией. В неподвижном состоянии можно транслировать видео на экран.

Под большим экраном расположена новая панель управления системой HVAC. Он имеет стеклянную поверхность на черной панели и оснащен распознаванием прикосновений с тактильным откликом. У системы также есть некоторые физические переключатели управления. Под ними есть ручка регулировки громкости.

В стандартную комплектацию входит охлаждаемая индукционная зарядная панель. Также есть два порта USB-C в переднем отделении для вещей и еще два на задней центральной консоли.

Посмотрите на расположение элементов управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: панель зарядки означает, что рычаг переключения передач больше не может занимать это место, как на предыдущем Cayenne. Дизайнеры перенесли его на небольшое выступление справа от руля, между приборной панелью и экраном информационно-развлекательной системы.

Переработанный руль напоминает текущий 911. На горизонтальных спицах имеются функциональные элементы управления. Кнопки и колесики выполняют такие действия, как переключение компоновки приборной панели и дополнительного проекционного дисплея. Ручка управления круиз-контролем расположена слева внизу. С правой стороны находится диск смены режимов движения.

Дополнительно доступен 10,9-дюймовый экран на приборной панели со стороны пассажира. Это дает пассажиру контроль над навигационной системой и медиа. Экран также может транслировать видео во время движения Cayenne, а фильтр предотвращает отвлечение водителя.

В стандартной комплектации Cayenne 2024 года будет оснащен 3,0-литровым V6 с турбонаддувом мощностью 349 лошадиных сил. Комплектация S получит твин-турбо V8 мощностью 468 л. E-Hybrid PHEV производит 463 л.с. Кроме того, он получит батарею большей емкости на 25,9 киловатт-часов вместо 17,9 кВт-часов сейчас. Более мощный Turbo S E-Hybrid появится позже.