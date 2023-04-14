Porsche частично показывает дизайн передней части Cayenne 2024 в финальном тизере. Дебют запланирован на 18 апреля на Auto Shanghai в Китае.

Porsche завершает длительную кампанию, поделившись изображением Cayenne 2024 перед дебютом на следующей неделе в Auto Shanghai. Как видно из соседней галереи, мы обнаружили большой экран интерьера. Пора выйти из автомобиля и проверить его обновленную переднюю панель. В типичной моде изменения в стиле будут эволюционными, но есть одно большое изменение – в оптике.

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Мы говорим о недавно разработанных матричных фарах HD, которые охватывают колоссальные 16 384 микросветодиода с индивидуальным управлением. Все они помещаются в одном чипе, по два на каждую фару, всего четыре на автомобиль. Включите неослепляющую функцию дальнего света, и она будет освещать дорогу впереди на расстоянии до 600 метров.

Porsche говорит, что эти фары более энергоэффективны, поскольку светятся только те пиксели, которые необходимы. Каждый из четырех модулей имеет верхнюю полосу дневных ходовых огней. Верхние идентичны и обеспечивают освещение салона и вспомогательный дальний свет с тремя светодиодами каждый. Свет, распределяемый нижними модулями, перекрывается в центре, и каждый имеет свой набор линз для создания разных углов освещения.

Сзади будет обновлена световая панель с новой графикой, а также номерной знак, перемещенный ниже на бампере, чтобы добавить больше сходства с Cayenne Coupe.

В силовых установках будет больше мощности по всем направлениям, начиная с базовой модели с 3,0-литровым V6 с турбонаддувом, выдающим 349 л.с. Cayenne S потеряет свой V6 в пользу большего 4,0-литрового V8 с твин-турбо, выдающим 468 л.с.

Флагманский Cayenne Coupe Turbo GT будет предлагать 651 л.с. Что касается E-Hybrid, то у него будет 463 л.с. Все версии будут иметь восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, связанную с полным приводом, а электрифицированные модели получат большую батарею на 25,9 кВт-ч вместо текущей батареи на 17,9 кВт-ч.

Гибриды получат также бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт вместо опциональной установки на 7,2 кВт. Китаю Porsche планирует меньшую четырехцилиндровую модель с 2,0-литровым бензиновым агрегатом, чтобы клиенты могли избежать налогов на транспортные средства с двигателями большого объема. Cayenne 2024 станет «одним из самых масштабных обновлений продукта в истории Porsche».

Как последнее замечание бренд уже анонсировал модель четвертого поколения, которая выйдет после 2025 года как EV с того же завода в Братиславе в Словакии, где производятся текущие модели ICE и PHEV.