Porsche працює над оновленням Taycan яке, як очікується, породить більш потужну версію. Седан із суфіксом «GT» був помічений на Нюрбургрингу під час випробувань.

Шпигуни дізналися від інсайдера з науково-дослідного центру Porsche у Вайсаху, Німеччина, що цей прототип справді мав чотиризначну потужність, імовірно створену тримоторною установкою. Taycan GT не буде першим продуктом Volkswagen Group з трьома двигунами, оскільки SQ8 E-Tron (раніше відомий як E-Tron S) має їх з кінця 2020 року.

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Порівнюючи цей нещодавно знятий прототип з іншим транспортним засобом, який автомобільні папараці помітили ще в червні, здається, що камуфляж спереду повністю видалено. Агресивніший бампер має видатний спліттер із масивними торцевими пластинами. На фарах все ще може бути дещо масковане, щоб потенційно приховати нову систему HD Matrix LED, яка дебютувала на початку цього року з Cayenne 2024.

Ви можете легко визначити, що це не звичайний Taycan, поглянувши на його масивне заднє крило, розташоване над вбудованим спойлером. Як і у випадку з фарами, здається, що на задніх ліхтарях також є деяке маскування, але зміни, ймовірно, мінімальні. Оскільки прототип був сфотографований у русі, шпигуни не змогли зазирнути всередину. Однак цей повний каркас безпеки не встановлюватиметься у серійну модель, оскільки це було б надто екстремально для седана, призначеного для доріг загального користування.

Конкурент Porsche з тримоторною силовою установкою Lucid Air Sapphire не може приховати ці величезні гальма за новими чорними колесами без знаменитого герба. При ближчому розгляді профілю видно, що там є клейка стрічка, щоб приховати дріт, який проходить всередину кабіни через задні двері, імовірно з’єднуючи датчик, встановлений на даху, з тестовим обладнанням, встановленим на задніх сидіннях.

Taycan дебютував чотири роки тому, у вересні 2019 року на Франкфуртському автосалоні. Це має означати, що фейсліфт не за горами, а модельний ряд буде очолювати ця хардкорна версія.