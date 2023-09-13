Porsche работает над обновлением Taycan, которое, как ожидается, породит более мощную версию. Седан с суффиксом "GT" был замечен на Нюрбургринге во время испытаний.

Шпионы узнали от инсайдера из научно-исследовательского центра Porsche в Вайсахе, Германия, что этот прототип действительно имел четырехзначную мощность, предположительно созданную трехмоторной установкой. Taycan GT не станет первым продуктом Volkswagen Group с тремя двигателями, поскольку SQ8 E-Tron (ранее известный как E-Tron S) имеет их с конца 2020 года.

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Сравнивая этот недавно снятый прототип с другим транспортным средством, который автомобильные папарацци заметили в июне, кажется, что камуфляж спереди полностью удален. Более агрессивный бампер имеет выдающийся сплиттер с массивными торцевыми пластинами. На фарах все еще может быть несколько маскировано, чтобы потенциально скрыть новую систему HD Matrix LED, дебютировавшую в начале этого года с Cayenne 2024.

Вы можете легко определить, что это не обычный Taycan, взглянув на его мощное заднее крыло, расположенное над встроенным спойлером. Как и в случае с фарами, кажется, что на задних фонарях также есть некоторая маскировка, но изменения, вероятно, минимальны. Поскольку прототип был сфотографирован в движении, шпионы не смогли заглянуть внутрь. Однако этот полный каркас безопасности не будет устанавливаться в серийную модель, так как это было бы слишком экстремально для седана, предназначенного для дорог общего пользования.

Конкурент Porsche с трехмоторной силовой установкой Lucid Air Sapphire не может скрыть эти огромные тормоза за новыми чёрными колесами без знаменитого герба. При более близком рассмотрении профиля видно, что там есть клейкая лента, чтобы скрыть проволоку, которая проходит внутрь кабины через заднюю дверь, предположительно соединяя датчик, установленный на крыше, с тестовым оборудованием, установленным на задних сиденьях.

Taycan дебютировал четыре года назад, в сентябре 2019 на Франкфуртском автосалоне. Это должно означать, что фэйслифт не за горами, а модельный ряд будет возглавлять эта хардкорная версия.