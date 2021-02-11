Електрокар показав "найвищу швидкість в приміщенні".

Полігоном для заїзду став один з найбільших виставкових центрів в США.

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Porsche Taycan Turbo S приніс в колекцію нагород і титулів Porsche нетривіальний рекорд за максимальну швидкість, розвинену в приміщенні. Електричний седан під управлінням професійного пілота Леха Кіна розігнався до 102,6 миль на годину – 165,1 кілометру на годину, що підтвердили судді Книги рекордів Гіннесса.

Заїзд відбувся у Новому Орлеані, в конференц-центрі площею майже сто тисяч квадратних метрів. Це найбільший з подібних залів у США. Підлога в приміщенні виконана з полірованого бетону, що ускладнювало завдання пілота Taycan.

Фото: Porsche Taycan Turbo S став найшвидшим в приміщенні / Porsche

Перед заїздом, шини 761-сильного Taycan Turbo S прогріли, а на самому старті пілот увімкнув функцію лонч-контроль, з якою електрокар розганяється до сотні за 2,8 секунди. Із зупинкою, навіть на слизькому бетоні, проблем не виникло, завдяки потужним карбон-керамічним гальмам.

Попередній рекорд швидкості в приміщенні становив 86 миль на годину – 138,4 в метричній системі – його не могли побити протягом семи років.