Электрокар показал "самую высокую скорость в помещении".

Полигоном для заезда стал один из крупнейших выставочных центров в США.

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Porsche Taycan Turbo S принес в коллекцию наград и титулов Porsche нетривиальный рекорд за максимальную скорость, развитую в помещении. Электрический седан под управлением профессионального пилота Леха Кина разогнался до 102,6 миль в час – 165,1 километра в час, что подтвердили судьи Книги рекордов Гиннесса.

Заезд состоялся в Новом Орлеане, в конференц-центре площадью почти сто тысяч квадратных метров. Это самый большой из подобных залов в США. Пол в помещении выполнен из полированного бетона, что усложняло задачу пилота Taycan.

Фото: Porsche Taycan Turbo S стал самым быстрым в помещении / Porsche

Перед заездом, шины 761-сильного Taycan Turbo S прогрели, а на самом старте пилот включил функцию лонч-контроль, с которой электрокар разгоняется до сотни за 2,8 секунды. С остановкой, даже на скользком бетоне, проблем не возникло, благодаря мощным карбон-керамическим тормозам.

Предыдущий рекорд скорости в помещении составлял 86 миль в час – 138,4 в метрической системе – его не могли побить в течение семи лет.