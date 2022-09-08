Цей багажник-намет перетворює спортивний автомобіль на готельний номер для любителів природи.

Намет на даху від Porsche Tequipment має жорсткий корпус, що можна встановити на даху 911, Macan, Cayenne, Panamera та Taycan – як з рейлінгами, так і без них. Виріб включає багажник, який розкладається в намет з двома бічними вікнами та мансардним вікном у стандартній комплектації.

Коштує намет у дилерів Porsche 4980 євро, але доступним буде лише з листопада 2022 року.

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У розкладеному положенні поверхня підлоги має розміри 210х130 см, в яку вбудовано пінопластовий матрац високої щільності. Стінки намету виготовлені з дихаючої бавовни. Намет із водонепроникними блискавками та окремим дощовиком для входу також розроблений для вологої погоди. Бічні стінки імітують траверсу 911 і містять логотип Porsche.

Інші особливості: обидва бокові вікна можна повністю відкрити для провітрювання. Захист від комах забезпечує сітка, а додаткова функція затемнення допомагає не пропускати світло.

Покупці можуть вибирати між чорним/світло-сірим і чорним/темно-сірим кейсами, кожен з яких прикрашений чорним матовим логотипом Porsche. Незабаром будуть доступні додаткові аксесуари Tequipment: внутрішній намет, ковдру з підігрівом і органайзер для взуття та сумок.