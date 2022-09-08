Этот багажник-палатка превращает спортивный автомобиль в гостиничный номер для любителей природы.

Палатка на крыше от Porsche Tequipment имеет жесткий корпус, который можно установить на крыше 911, Macan, Cayenne, Panamera и Taycan – как с рейлингами, так и без них. Изделие включает в себя багажник, который раскладывается в палатку с двумя боковыми окнами и мансардным окном в стандартной комплектации.

Стоит палатка у дилеров Porsche 4980 евро, но доступна будет только с ноября 2022 года.

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В разложенном положении поверхность пола имеет размеры 210х130 см, в которую встроен пенопластовый матрас высокой плотности. Стенки палатки изготовлены из дышащего хлопка. Палатка с водонепроницаемыми молниями и отдельным дождевиком для входа также разработана для влажной погоды. Боковые стенки имитируют траверсу 911 и содержат логотип Porsche.

Другие особенности: оба боковых окна можно полностью открыть для проветривания. Защиту от насекомых обеспечивает сетка, а дополнительная функция затемнения помогает не пропускать свет.

Покупатели могут выбирать между черным/светло-серым и черным/темно-серым кейсами, каждый из которых украшен черным матовым логотипом Porsche. В скором времени будут доступны дополнительные аксессуары Tequipment: внутренняя палатка, одеяло с подогревом и органайзер для обуви и сумок.