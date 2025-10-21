Porsche запатентувала 18-циліндровий двигун

Така конфігурація є однією з найскладніших в історії автопрому, і, схоже, компанія не збирається відмовлятися від бензину навіть в еру модної електрифікації. Про це пише motor1.com.

Що саме запатентувала Porsche

У патенті, виявленому автоаналітиками, показано компактний W-подібний двигун, оптимізований за об’ємом і ефективністю розміщення. Конструкція дозволяє використовувати три рядні блоки по шість циліндрів кожен — тобто 18 загалом. Водночас Porsche передбачила можливість спрощених конфігурацій — на 9 або 15 циліндрів, залежно від майбутніх потреб.

Ключова інженерна відмінність полягає у тому, що всі ряди циліндрів працюють на спільний колінчастий вал, що зменшує втрати енергії та спрощує компоновку. При цьому вихлопні колектори розташовані між рядами, а впускна система — зверху, що забезпечує краще охолодження повітря та зменшує нагрівання суміші.

За даними з патенту, основна перевага схеми — мінімальні втрати на тертя повітряного потоку та розділення зон подачі й випуску газів, що підвищує ефективність згоряння і дає потенційне зростання потужності.

Три турбіни і розмір як у “рядної шістки”

У Porsche вважають, що така архітектура дозволяє інтегрувати турбокомпресор на кожен ряд циліндрів, створюючи W18 із потрійним турбонаддувом, який при цьому залишається не довшим за звичайний рядний 6-циліндровий двигун.

Це відкриває шлях до створення надкомпактних, але надпотужних установок, потенційно придатних як для трекових гіперкарів, так і для гран-турерів чи ексклюзивних гібридних моделей.

Навіщо Porsche це потрібно

Патент не обов’язково означає серійне виробництво. Часто компанії захищають власні розробки «на майбутнє». Однак сама поява такого документа у 2025 році — чіткий сигнал, що Porsche не планує відмовлятися від традиційних ДВЗ.

Бренд активно розвиває синтетичні палива (e-fuels) на заводі в Чилі, що може дати «друге життя» потужним бензиновим моторам в умовах жорстких екостандартів.

Водночас Porsche уже підтвердила, що нове покоління моделі 718 отримає бензинову версію, а флагманський позашляховик розробляється як гібрид, а не як повністю електричний. Тож навіть у світі електромобілів компанія залишає місце для традиційного механічного драйву.

Спадщина та потенціал

Якщо Porsche колись реалізує цей проект, це може стати першим серійним двигуном W18 у сучасній історії. Подібні схеми раніше використовувала лише Bugatti (W16), але навіть вона не експериментувала з трьома рядами циліндрів.

В історії Porsche вже були дуже вдалі технологічні експерименти, наприклад плоскі «опозитники» у 911. Були й досить спірні рішення, як гібридна система 918 Spyder. Тому 18-циліндровий агрегат — цілком у дусі бренду, який постійно поєднує інженерну екстравагантність із практичністю. Що з цього вийде, можливо, ми колись побачимо.