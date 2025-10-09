Розлючені власники подали до суду на Porsche — і причина не в автомобілях

Позов подано до Окружного суду США Північного округу Джорджії, пише Carscoops. У ньому йдеться про дві моделі зарядних пристроїв — Porsche Mobile Charger Plus та Porsche Mobile Charger Connect. Вони призначені для домашнього використання й продаються як офіційний аксесуар для власників електричних Porsche, зокрема Taycan.

Згідно з технічними характеристиками, при підключенні до мережі з потужністю щонайменше 40 ампер, зарядка Taycan повинна тривати близько 9,5–10,5 годин. Але власники стверджують, що на практиці час заряджання майже вдвічі довший, а пристрої схильні до перегріву, що може пошкодити розетку або навіть створити ризик займання.

Porsche вже мала схожі проблеми

Це не перший випадок, коли Porsche стикається зі скаргами через свої зарядні рішення. У 2023 році компанія вже отримала аналогічний позов і навіть погодилася компенсувати клієнтам витрати, а також представила оновлену версію зарядного пристрою з додатковим температурним датчиком.

Porsche Taycan

Однак, як стверджують позивачі, оновлення виявилося лише косметичним, адже час заряджання залишився таким самим тривалим. “Ці кроки не вирішили головної проблеми: час зарядки був набагато довшим, ніж заявлено й це обмежує можливість власників користуватися своїми автомобілями так, як обіцяв виробник”, — йдеться в позові.

Хто подав позов

Позивачами є Пол Гердтнер з Канзасу — власник Porsche Taycan 4S 2020 року, та Джон Холбі з Іллінойсу — власник Taycan Turbo 2021 року. Вони стверджують, що Porsche Cars North America знала про проблему, але не запровадила жодної офіційної програми відкликання чи заміни.

Що каже Porsche

Компанія поки не коментує нову судову справу, але раніше заявляла, що дотримується високих стандартів безпеки та “активно співпрацює з клієнтами для розв’язання індивідуальних технічних питань”. Наразі не повідомляється, чи може справа призвести до масового відкликання зарядних пристроїв, але судовий процес може виявитися показовим — особливо з огляду на те, що багато брендів преміумкласу розробляють власні зарядні рішення.