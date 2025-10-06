Названо бренд автомобілів, який захоплює водіїв найбільше

Американська компанія JD Power щороку вимірює Brand Loyalty — частку клієнтів, які знову купують авто тієї ж марки. Несподівано, на ринку США лідером виявився Ford — його рівень лояльності перевищив навіть показники Porsche та Lexus, повідомляє Carscoops.

Що показало дослідження JD Power:

Середній показник по ринку – 49%.

Porsche очолив преміумсегмент легкових авто з 58,2% лояльних клієнтів, випередивши Mercedes-Benz (49,7%).

Lexus здобув перемогу у класі преміальних SUV з 57,4%, трохи випередивши BMW (54%).

У масовому сегменті Toyota має результат 62%, а Honda досягла аналогічних 62% серед позашляховиків.

Subaru також показала високий рівень довіри – 60,6%.

Чому Ford став лідером?

Найвищий показник Ford пов’язаний з популярністю пікапів в США. Лояльність власників F-Series (зокрема F-150) сягнула 66,6 відсотка. Для порівняння, найближчий конкурент – Toyota отримала 61,2%. Аналітики JD Power зазначили, що власники F-150 часто залишаються з цією моделлю десятиліттями, сприймаючи її як частину стилю життя, а не просто транспортний засіб.

Глобальний контекст

Цікаво, що навіть Porsche та Lexus зі статусами престижних брендів поступаються Ford у питанні лояльності покупців. Це свідчить про те, що емоційний зв’язок та практичність авто інколи сильніші за престиж чи технології. Для українського читача такий рейтинг також корисний, оскільки лояльність до бренду формується не лише якістю авто, а й доступністю сервісу та іміджем.

Однак, експерти JD Power наголошують, що картина може змінитись вже в найближчі роки, оскільки конкуренція на ринку лише зростає. Чи зможе Ford утримати своїх фанатів – покаже час.