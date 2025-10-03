Електричний Ford Bronco дебютував в Китаї з розсувним дахом для кемпінгу: фото

Після дебюту на автосалоні в Ченду, Ford відкрив замовлення на новий Bronco Smart Horse/Basecamp – третю модель у сімействі Bronco, розроблену ексклюзивно для Китаю. Ранні клієнти отримають безкоштовну опцію “набір для кемпінгу з підйомом даху” вартістю ¥12 000 ($1685).

Фактично, це просто панорамний скляний дах, який нахиляється на 360 мм вгору, забезпечуючи більше місця для голови над другим рядом сидінь. Крім того, передні сидіння складаються, а підголівники опускаються одним натисканням кнопки. Водії також можуть скласти сидіння другого ряду та накрити їх суцільним матрасом.

В задній частині, є те, що Ford називає “гірською кухнею”. Вона включає відкидний столик, а також магнітну стрічку для зберігання ножів та столових приборів. Також є тримач для напоїв та вбудована відкривачка для пляшок. Автомобіль доступний у повністю електричному варіанті з системою повного приводу потужністю 322 кВт (451 к.с.) й батареєю ємністю 105,4 кВт-год, що забезпечує запас ходу 650 кілометрів.

Клієнти також можуть обрати варіант зі збільшеним запасом ходу, який має 1,5-літровий двигун з турбонаддувом, два електродвигуни та акумуляторну батарею ємністю 43,7 кВт-год. Ця версія має потужність 310 кВт (421 к.с.) та запас ходу виключно на електротязі 220 км. Водночас двигун внутрішнього згоряння збільшує загальний запас ходу до 1220 кілометрів у циклі CLTC.

Новий позашляховик має колісну базу 2950 мм таку ж, як у повнорозмірного чотиридверного Bronco для ринку США, і значно довшу, ніж 2670 мм Bronco Sport. Загальна довжина також сягає 5025 мм, що робить його більшим як за Bronco (4810 мм), так і за Bronco Sport (4400 мм).