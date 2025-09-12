Ford випустить новий кросовер розміром з Focus

Повідомляється, що Ford додасть ще один кросовер до своєї лінійки у 2027 році, і він може заповнити прогалину, що залишилася після того, як Focus зняли з конвеєра. Autocar пише, що модель буде середньорозмірним кросовером, але не замінить Kuga.

Це цікаво, оскільки Escape, що продається в США і який, фактично, є двоюрідним братом Kuga, скоро буде знятий з виробництва. Новий кросовер Ford, за чутками, буде доступний з гібридним та електричним силовими агрегатами. Також ходять чутки, що обидві моделі матимуть спільні ключові компоненти, щоб знизити витрати.

Ford Kuga

В основу новинки можуть покласти вже дещо застарілу платформу C2, яка використовується в більшості поточних моделей бренду. Очікується також, що модель буде відносно доступною та позиціонуватиметься як конкурент Hyundai Tucson, Kia Sportage та Volkswagen Tiguan. Поява такої моделі була б гарним рішенням для американського автовиробника.

У Великій Британії, як і на інших європейських ринках, існує величезна різниця між ціною компактного Puma Gen-E у 26 245 фунтів стерлінгів (33 600 доларів) та ціною Explorer EV в 39 285 фунтів стерлінгів ($50 300). Якщо ціна електричної версії майбутнього середньорозмірного кросовера становитиме 32 765 фунтів стерлінгів (42 000 доларів), вона б ідеально розташувалась між двома моделями. Однак, наразі про новинку мало що відомо.