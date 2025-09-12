Ford выпустит новый кроссовер размером с Focus

Сообщается, что Ford добавит еще один кроссовер в свою линейку в 2027 году, и он может заполнить пробел, оставшийся после того, как Focus сняли с конвейера. Autocar пишет, что модель будет среднеразмерным кроссовером, но не заменит Kuga.

Это интересно, поскольку Escape, продающийся в США и который, фактически, является двоюродным братом Kuga, скоро будет снят с производства. Новый кроссовер Ford, по слухам, будет доступен с гибридным и электрическим силовыми агрегатами. Также ходят слухи, что обе модели будут иметь общие ключевые компоненты, чтобы снизить расходы.

Ford Kuga

В основу новинки могут положить уже несколько устаревшую платформу C2, которая используется в большинстве текущих моделей бренда. Ожидается также, что модель будет относительно доступной и будет позиционироваться как конкурент Hyundai Tucson, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan. Появление такой модели было бы хорошим решением для американского автопроизводителя.

В Великобритании, как и на других европейских рынках, существует огромная разница между ценой компактного Puma Gen-E в 26 245 фунтов стерлингов (33 600 долларов) и ценой Explorer EV в 39 285 фунтов стерлингов ($50 300). Если цена электрической версии будущего среднеразмерного кроссовера составит 32 765 фунтов стерлингов (42 000 долларов), она бы идеально расположилась между двумя моделями. Однако, пока о новинке мало что известно.