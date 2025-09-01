Волонтеры Дрогобыча отправили армейцам уникальную амфибию Argo 8x8: что это за машина

В пакете помощи из 150 дронов и 6 автомобилей выделялись две кареты скорой медицинской помощи на базе Volkswagen Transporter в гуманитарной колористике медицинского транспорта, а также по одной единице хорошо знакомых нашим читателям Fiat Scodo, Ford Ranger, Toyota Land Cruiser в цвете хаки. Новость озвучила Львовская ОВА.

Шестой машиной была та самая восьмиколесная амфибия Argo с полным приводом по формуле 8×8. На фото видно лишь краешек машины, по чертам угадывается Frontier. Это – один из самых популярных и доступных вездеходов восьмиколесной серии.

Читайте также На Житомирщине приобрели амфибию, которая будет очищать реку

Frontier, как и Extreme Terrain, XTV Hunting Season и другие серии восьмиколесников с полным приводом, имеет несколько модификаций. В их основе та же базовая ходовая, на шины которой можно при необходимости накладывать гусеничную ленту, и силовая комплектация.

В моторную нишу в последнее время ставят 4-тактный сдвоенный V-образный двигатель Kohler Command Pro мощностью 23 л.с и объемом 747 куб. см.

Лишь на отдельных фото можно увидеть краешек амфибии Argo. Фото: Львовская ОВА

Агрегат имеет воздушное охлаждение, электронный впрыск топлива и электронное зажигание. Длинная колесная база обеспечивает плавность хода и комфорт при езде по любому типу местности.

Читайте также Электроавтомобили-амфибии на воздушной подушке уже продаются: известна цена

Для армейских подразделений в болотистой местности или с акваторией рек или лесных озер, где отсутствуют дороги, такой плавающий автомобиль (см. демонстрационное видео ниже) будет незаменим.

Любые версии этой серии имеют грузоподъемность 454 кг для суши и 408 кг для передвижения по воде. При этом комплектация колес гусеницами (см. демонстрационное видео гражданской версии внизу) практически не сказывается на грузоподъемности.

Отмечается, что технику и дроны получили воины 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ и другие подразделения Сил обороны.

По словам председателя Дрогобычской военной райадминистрации Степана Кулиняка, акция передачи военной транспортной помощи стала возможной благодаря постоянному и тесному сотрудничеству Дрогобычской РВА с волонтерским центром "Коло", волонтерам из Нидерландов.

Читайте также Четыре бригады получили четыре десятка пикапов Toyota Hilux с гостинцами "для взрослых"

Львовская областная военная администрация выделила часть средств на дроны в рамках программы поддержки волонтерских организаций и производственных предприятий Львовщины, которые занимаются товарами для обеспечения потребностей защитников и защитниц Украины.

К какому именно подразделению попала амфибия не сообщается.