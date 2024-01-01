Четыре бригады получили четыре десятка пикапов Toyota Hilux с гостинцами "для взрослых"

Это – результат совместного проекта Благотворительного фонда “Вернись живым” и Львовского городского совета. Он стартовал 5 сентября прошлого года. В этот день был объявлен сбор 200 миллионов гривен для комплексного и компетентного обеспечения четырех бригад ВСУ.

"Лев хочет мести! Как город мы помогаем нашим защитникам напрямую, но также приобщаемся и к этому сбору отдельно. Запрос настолько большой, что частью кампании должен стать каждый. Должны каждый раз находить новые возможности для поддержки нашего войска", – заявил тогда городской голова Львова Андрей Садовый, рассказывая, кому будет конкретно адресоваться помощь.

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Проект оказался результативным. Сумма собранных средств на счетчике пересекла 160 миллионов гривен, сбор продолжается. Однако многое из задуманного уже воплощается. Об этом говорится на ФБ-странице БФ "Вернись живым".

За полученные средства закуплено и сформирован первый пакет помощи четырем подшефным мэрии подразделениям. На днях бойцам отправлено много чего необходимого и обусловленного еще в сентябре прошлого года.

На фронт отправлено:

40 пикапов;

40 автоматических станковых гранатометов;

40 средств РЭБ;

100 квадрокоптеров DJI Mavic 3;

140 тепловизионных дронов DJI Mavic 3T.

Из указанной собранной суммы громада Львова выделила для закупок более 100 000 000 гривен.

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"Это важный прецедент сотрудничества. Как город мы имеем программу поддержки Вооруженных Сил, однако не имеем права покупать оружие. И именно благодаря этой синергии мы обеспечим военных, с одной стороны – тяжелым вооружением, а с другой, за счет общины, – пикапами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы", – отметил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Помощь получили:

24-я отдельная механизированная бригада им. Короля Даниила;

80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада;

68-я отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша;

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

В пакете помощи указано 40 пикапов. Редакция Авто24 выяснила, что это Toyota Hilux. Автомобили новые, датированы 2024 годом выпуска. Описание таких машин мы неоднократно подавали в ленте новостей.

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Половина пикапов в белой расцветке. Их не стали перекрашивать в защитный камуфляж. Это уже потом, вероятно по завершению зимнего сезона, будут решать военные на местах.

Практически все из запланированного закуплено. Еще осталось собрать до необходимой суммы 40 миллионов гривен. За эти деньги планируется приобрести по 36 единиц 120-мм и 82-мм минометов.

Фото: БФ Вернись живым