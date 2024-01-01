Итальянские аналоги "шишиги" Iveco ACM 90 теперь будут служить в ВСУ

Грузовики Iveco в благотворительных траншах для Сил обороны встречаются часто, но изображенные на фото автомобили являются довольно редкими в наших боевых подразделениях. Авторы публикации на ФБ-странице "Вернись живым" модель не указывают, сосредоточившись только на названии бренда, но даже в тех куцых кадрах угадываются черты Iveco ACM 90.

Этот двухосный милитари-грузовик с колесной формулой 4х4 разрабатывался специально для итальянской армии в конце прошлого века. В 90-х годах он в Италии шел еще под "жигулевским" индексом – Fiat ACM 80/90. В экспортных вариантах ее впоследствии продавали как Iveco ACM 90.

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Цифровой индекс "90" в конце названия модели не имеет никакого отношения к каким-то характеристикам или порядковому номеру в разработке. Все проще – это привязка к году заказа модели итальянской армией. Поскольку начальная версия началась в 1975 году, то она имела в конце названия индекс 75, а в 80-х годах шла версия ACM 80 (см. видео ниже).

Благотворительный фонд "Вернись живым" приобрел и привел в порядок последнюю в номенклатуре производителя ACM 90. После этого цифровой индекс бренд уже не увеличивал, поскольку итальянская армия стала брать более современные модели. Сейчас в семействе двухосных машин МО Италии закупает для своего парка Iveco SMR6 такого же колесного привода 4х4.

Грузовик Iveco ACM 90 (см. видео внизу) для перевозки личного состава, имущества и для всевозможных надстроек чем-то схожа с ГАЗ-66, более известной как "шишига". Правда, итальянская версия на 75 см длиннее и на 7 см шире, а грузоподъемность доведена до 4000 кг, а у ГАЗ-66 она вдвое меньше.

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Если "шишига" в основном комплектовалась 125-сильным карбюраторным двигателем, то "итальянец" в этом отношении был немного совершеннее – имел более экономичный и мощный дизельный агрегат, выдававший на-гора 170 л.с. Кроме того, Iveco ACM 90 более милитаризованный, имеет на крыше над пассажирским сиденьем откидной люк, что для армейской машины отнюдь не лишнее.

В войсках есть еще много советских грузовиков ГАЗ-66, так что их итальянским ровесникам Iveco ACM 90 работа также найдется. Фото: Вернись живым

Несмотря на преклонный возраст, появление ACM 90 в нашем боевом подразделении логистику улучшит – машины в добротном техническом состоянии и имеют хорошую внедорожную проходимость. В течение прошлого и позапрошлого годов эта модель практически не поступала в наши войска. Последнее упоминание о ее поставках в ВСУ датируется сентябрем 2022 годом, в т.ч. об этом говорится и на сайте Авто24.

Вместе с автомобилями упомянутая 22-я отдельная механизированная бригада получила от благотворительного фонда "Вернись живым" восемь минометов калибра 120 мм и другое имущество.