Італійські аналоги "шишиги" Iveco ACM 90 тепер служитимуть в ЗСУ

Вантажівки Iveco в благодійних траншах для Сил оборони зустрічаються часто, але зображені на фото автомобілі є доволі рідкісними в наших бойових підрозділах. Автори публікації на ФБ-сторінці "Повернись живим" модель не вказують, зосередившись лише на назві бренду, але навіть в тих куценьких кадрах вгадуються риси Iveco ACM 90.

Ця двовісна мілітарі-вантажівка з колісною формулою 4х4 розроблялася спеціально для італійської армії наприкінці минулого століття. В 90-х роках вона в Італії йшла ще під "жигулівським" індексом – Fiat ACM 80/90. В експортних варіантах її згодом продавали як Iveco ACM 90.

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Цифровий індекс "90" наприкінці назви моделі немає жодного відношення до якихось характеристик чи порядкового номера в розробці. Все простіше – це прив’язка до року замовлення моделі італійською армією. Оскільки початкова версія розпочалася у 1975 році, то вона мала наприкінці назви індекс 75, а у 80-х роках йшла версія ACM 80 (див. відео нижче).

Благодійний фонд "Повернись живим" придбав та привів до ладу останню в номенклатурі виробника ACM 90. Після цього цифровий індекс бренд уже не збільшував, оскільки італійська армія стала брати більш сучасні моделі. Зараз в сімействі двовісних машин МО Італії закуповує для свого парку Iveco SMR6 такого ж колісного приводу 4х4.

Вантажівка Iveco ACM 90 (див. відео внизу) для перевезення особового складу, майна та для усіляких надбудов чимось схожа з ГАЗ-66, більш відомою як "шишига". Щоправда, італійська версія на 75 см довша та на 7 см ширша, а вантажність доведена до 4000 кг, а у ГАЗ-66 вона удвічі менша.

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Якщо "шишига" в основному комплектувалася 125-сильним карбюраторним двигуном, то "італієць" щодо цього був трохи досконалішим – мав більш економічний та потужніший дизельний агрегат, що видавав на-гора 170 к.с. Окрім того, Iveco ACM 90 більш мілітаризований, має на даху над пасажирським сидінням відкидний люк. Він для армійської машини аж ніяк не зайвий.

У військах є ще багато радянських ГАЗ-66, то ж їх італійським ровесникам Iveco ACM 90 робота також знайдеться. Фото: Повернись живим

Попри похилий вік, поява ACM 90 у нашому бойовому підрозділі логістику покращить – машини у добротному технічному стані та мають гарну позашляхову прохідність. Протягом минулого та позаминулого років ця модель практично не надходила у наші війська. Остання згадка про її постачання до ЗСУ датується вереснем 2022 роком, в т.ч. про це йдеться і на сайті Авто24.

Разом з автомобілями згадана 22-га окрема механізована бригада отримала від благодійного фонду "Повернись живим" вісім мінометів калібру 120 мм та інше майно.