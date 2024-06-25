Україна в очікуванні італійського БТР Iveco Puma: машина вже кодифікована

Таку статистику привів перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Приємною новиною стало те, що із названої кількості майже 290 найменувань належить українським розробникам.

У порівняні з минулим роком нинішні піврічні показники значно перевищують показники як за кількістю кодифікацій, так і за статусом продукції вітчизняних виробників. Торік за 12 місяців до експлуатації у Силах оборони допущено понад 200 зразків продукції вітчизняного виробництва, а за півроку 2024-го – майже 290.

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З-поміж майже 40 зразків бронетехніки іноземного та вітчизняного виробництва в список кодифікованих машин потрапив рідкісний італійський бронетранспортер Puma. Міністерство оборони України погодило розміщення у своїх силах такої техніки: кодифікація дозволяє придбати ці БТР за кошти державного бюджету.

До цього часу жодна країна офіційно не повідомляла про те, що в пакети допомоги Україні включали колісну бронетехніку Puma, хоча окрім італійської армії вона є на озброєнні багатьох інших сил оборони. Експерти вважають, що кодифікація "Пуми" є частиною одного із секретних пакетів оборонної допомоги від уряду Італії.На це, зокрема, вказують експерти бельгійського спеціалізованого видання Army Recognition.

Італійський бронетранспортер Puma 4x4. Фото: Iveco

Однак офіційних повідомлень про те, що постачання вже здійснено чи ще тільки планується, ніде не прозвучало. У недавньому повідомленні МО йдеться лише про оцінку зразків, тобто "західні зразки бронетехніки вирізняються підвищеним захистом екіпажу, надійністю двигунів, хорошими ходовими характеристиками та високою точністю озброєння".

Щодо версій, то тут однозначних прогнозів немає. Це може бути 4х4 чи 6х6 як мотострілецьке виконання БТР, так і машини управління, розвідки, вогневої підтримки з протитанковими й зенітними системами, 81-мм мінометами, так і евакуаційні.

Бронетранспортер Puma 6x6 італійського консорціуму Iveco-Oto Melara з озброєння може мати 7,62-мм або 12,7-мм кулемет. Броня Puma забезпечує захист особового складу від вогню зі стрілецької зброї та уламків. Puma 4x4 перевозить шістьох + водій, а 6x6 — вісім осіб, включаючи водія.

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При вазі 7 чи 8 тонн (залежить від колісної формули) ця машина є відносно легкою для бронетехніки свого класу, що надає їй чудової маневровісті. В моторній ніші стоїть 4-циліндровим дизельний двигун Iveco потужністю 180 к.с. з автоматичною 5-ступеневою автоматичною коробкою передач Renk.

Вихід від коробки передач проходить через роздавальну коробку до переднього і заднього диференціалів. Автомобіль оснащено гідропідсилювачем керма для передньої осі на 4x4 та двох передніх осей на 6x6.

Італійський бронетранспортер Puma 6x6. Фото: Iveco

Puma може розвивати максимальну швидкість 105 км/год. Запас ходу без додаткових баків в межах 800 км, але все залежить від стану дороги, рельєфу чи взагалі бездоріжжя. Більш детальні характеристики лежать тут.