Украина в ожидании итальянского БТР Iveco Puma: машина уже кодифицирована

Такую статистику привел первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Приятной новостью стало то, что из названного количества почти 290 наименований принадлежит украинским разработчикам.

По сравнению с прошлым годом нынешние полугодовые показатели значительно превышают показатели как по количеству кодификаций, так и по статусу продукции отечественных производителей. В прошлом году за 12 месяцев к эксплуатации в Силах обороны допущено более 200 образцов продукции отечественного производства, а за полгода 2024-го – почти 290.

Читайте также Италия передала Украине 45 пожарных машин

Среди почти 40 образцов бронетехники иностранного и отечественного производства в список кодифицированных машин попал редкий итальянский бронетранспортер Puma. Министерство обороны Украины согласовало размещение в своих силах такой техники: кодификация позволяет приобрести этот БТР за средства государственного бюджета.

К настоящему времени ни одна страна официально не сообщала о том, что в пакеты помощи Украине включали колесную бронетехнику Puma, хотя кроме итальянской армии она есть на вооружении многих других сил обороны. Эксперты считают, что кодификация "Пумы" является частью одного из секретных пакетов оборонной помощи от правительства Италии. На это, в частности, указывают эксперты бельгийского специализированного издания Army Recognition.

Итальянский бронетранспортер Puma 4x4. Фото: Iveco

Однако официальных сообщений о том, что поставки уже осуществлены или еще только планируются, нигде не прозвучало. В недавнем сообщении МО говорится только об оценке образцов, то есть "западные образцы бронетехники отличаются повышенной защитой экипажа, надежностью двигателей, хорошими ходовыми характеристиками и высокой точностью вооружения".

По версиям однозначных прогнозов нет. Это может быть 4х4 или 6х6 как мотострелковое исполнение БТР, так и машины управления, разведки, огневой поддержки с противотанковыми и зенитными системами, 81-мм минометами, так и эвакуационные.

Бронетранспортер Puma 6x6 итальянского консорциума Iveco-Oto Melara из вооружения может иметь 7,62-мм или 12,7-мм пулемет. Броня Puma обеспечивает защиту личного состава от огня из стрелкового оружия и обломков. Puma 4x4 перевозит шестерых + водитель, а 6x6 - восемь человек (включая водителя).

Читайте также На дороги вышел беспилотный грузовик Iveco S-Way... с водителем в кабине

При весе 7 или 8 тонн (зависит от колесной формулы) эта машина является относительно легкой для бронетехники своего класса, что придает ей отличную маневренность. В моторной нише стоит 4-цилиндровым дизельный двигатель Iveco мощностью 180 л.с. с автоматической 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Renk.

Выход от коробки передач проходит через раздаточную коробку к переднему и заднему дифференциалам. Автомобиль оснащен гидроусилителем руля для передней оси на 4x4 и двух передних осей на 6x6.

Итальянский бронетранспортер Puma 6x6. Фото: Iveco

Puma может развивать максимальную скорость 105 км/ч. Запас хода без дополнительных баков в пределах 800 км, но все зависит от состояния дороги, рельефа или вообще бездорожья. Более подробные характеристики лежат здесь.