Iveco Daily став далекобійником і мало схожим на оригінал

Компанія спеціалізується на подібних роботах і залюбки взялася за чергове замовлення. Цього разу на перероблення в Spojkar надійшов автомобіль, що зазвичай обслуговує місцеву логістику. Замовник зажадав отримати привабливий транспорт для маршрутів з далеким плечем перевезень.

Бажання власника мати на базі 3,5-тонного Iveco Daily 35-180 Hi-Matic стильний автомобіль зі стильною кабіною зовні та всередині майстри невеличкого тюнінгового ательє виконали з позицій практичності та естетичної насолоди. Це визнали навіть професійні дизайнери.

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Daily 35-180 Hi-Mat з 3-літровим двигуном потужністю 180 к. с. та 8-ступеневою автоматичною коробкою передач отримав кабіну Spojkar Pro30 зі спальною каютою на даху. Там розміщено ліжко розміром 205 × 100 сантиметрів, а також поздовжній відсік для речей під матрацом.

Також майстри додали гумову термоакустичну ізоляцію, стьобану оббивку на стінках та велике освітлення. Вийшло просторо, комфортно і світло від бокових вікон та плафонів.

Фото: Spojkar

Елементи нового дизайну також змінили контури кабіни. Тюнінг перетворив заводський оригінал в елегантний зразок автомобільної естетики. У нижній частині з’явилися бічні пороги бампера, які довелося повністю переробити для нового Daily.

Дверні панелі доповнені м’якими підлокітниками, які Iveco поки не пропонує в стандартній комплектації. Передня стінка спальника отримала чорну окантовку зі світлодіодним блоком Strands Siberia SR32. Все це покрито характерним лаком, відомим з прем'єрних і демонстраційних моделей Spojkar.

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Новий Daily суттєво відрізняється від свого попередника. Передній бампер отримав не тільки іншу форму, але й більший, вдосконалений радар, що відповідає останньому переліку обов’язкового обладнання ЄС для вантажівок.

Ще два радари з'явилися на задньому бампері для розпізнавання об'єктів позаду або поруч з автомобілем. Крім того, є дисплей, який замінює покажчики поворотів, стандартна камера заднього виду, новий перемикач режимів руху та система автопілота на шосе, яка утримує автомобіль у центрі смуги руху.

Фото: Spojkar

Загалом до майстрів Spojkar автомобілі Iveco Daily часто надходить на перероблення (див. відео внизу). Перелицювання з елементами тюнінгу перетворюють стандартні кабіни на вишукані витвори автомобільного дизайну. Машини стають елегантним й радують погляд не тільки власникам, але й оточенню.