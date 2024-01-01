Iveco Daily стал дальнобойщиком и мало похож на оригинал

Компания специализируется на подобных работах и охотно взялась за очередной заказ. На этот раз в переработку к Spojkar поступил автомобиль, обычно обслуживающий местную логистику. Заказчик захотел получить привлекательный транспорт для маршрутов с дальним плечом перевозок.

Желание владельца иметь на базе 3,5-тонного Iveco Daily 35-180 Hi-Matic стильный автомобиль со стильной кабиной снаружи и внутри мастера небольшого тюнингового ателье выполнили с позиций практичности и эстетического наслаждения. Это признали даже профессиональные дизайнеры.

Читайте также Полноприводные Iveco Daily с усиленной защитой кабины отправили не на фронт, а в глухой лес

Daily 35-180 Hi-Mat с 3-литровым двигателем мощностью 180 л. с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач получил кабину Spojkar Pro30 со спальной каютой на крыше. Там размещена кровать размером 205 × 100 сантиметров, а также продольный отсек для вещей под матрасом.

Также мастера добавили резиновую термоакустическую изоляцию, стеганую обивку на стенках и большое освещение. Получилось просторно, комфортно и светло от боковых окон и плафонов.

Фото: Spojkar

Элементы нового дизайна также изменили контуры кабины. Тюнинг превратил заводской оригинал в элегантный образец автомобильной эстетики. В нижней части появились боковые пороги бампера, которые пришлось полностью переделать для нового Daily.

Дверные панели дополнены мягкими подлокотниками, которые Iveco пока не предлагает в стандартной комплектации. Передняя стенка спальника получила черную окантовку со светодиодным блоком Strands Siberia SR32. Все это покрыто характерным лаком, известным по премьерным и демонстрационным моделям Spojkar.

Читайте также Iveco Daily 4×4 – итальянская альтернатива крутым американским пикапам

Новый Daily существенно отличается от своего предшественника. Передний бампер получил не только другую форму, но и более крупный, усовершенствованный радар, соответствующий последнему перечню обязательного оборудования ЕС для грузовиков.

Еще два радара появились на заднем бампере для распознавания объектов позади или рядом с автомобилем. Кроме того, есть дисплей, который заменяет указатели поворотов, стандартная камера заднего вида, новый переключатель режимов движения и система автопилота на шоссе, которая удерживает автомобиль в центре полосы движения.

Фото: Spojkar

В общем к мастерам Spojkar автомобили Iveco Daily часто поступает на переработку (см. видео внизу). Перелицовки с элементами тюнинга превращают стандартные кабины в изысканные произведения автомобильного дизайна. Машины становятся элегантным и радуют взгляд не только владельцам, но и окружающим.