Белоснежные Toyota Hilux для ВСУ зимой цвет менять не будут

Внедорожники такого исполнения получили подразделения 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Кроме автомобилей, армейцам от громады передали партию дронов и генераторов. Об этом говорится на ТГ-странице Белоцерковской городской ТГ

Полноприводные четырехдверные пятиместные пикапы Hilux с формулой сидений 2+3 считаются одними из самых прочных и надежных грузопассажирских внедорожников в своем классе. Кроме этого, они еще и экономны в потреблении солярки.

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Hilux в комбинированном режиме передвижения расходует не более 8 л/100 км. По дороге с твердым покрытием (трасса) расход будет в пределах 6,6 л/100 км с механикой и 7 л/100 км с автоматической трансмиссией.

Фото: Белоцерковская ОТГ

Этому способствует удачно подобранный мотор (2,4 D-4D) мощностью 150 л.с., производящий 400/1600-2000 Нм об/мин. Силовой агрегат работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, хотя может по предварительной заявке стоять автоматическая КПП.

На дороге с твердым покрытие такая машина может мчаться со скоростью 170 км/ч. При этом она набирает сотню за 10,8 секунды.

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Полный привод и клиренс в 22,7 см способствуют хорошим ходовым возможностям в условиях бездорожья, сезонной грязи или зимних сугробов.