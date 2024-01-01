Білосніжні Toyota Hilux для ЗСУ взимку колір не мінятимуть

Позашляховики такого виконання отримали підрозділи 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців. Окрім автомобілів, армійцям від громади передали партію дронів та генераторів. Про це йдеться на ТГ-сторінці Білоцерківської міської ТГ.

Повнопривідні чотиридверні п’ятимісні пікапи Hilux з формулою сидінь 2+3 вважаються одними з найміцніших та найнадійніших вантажно-пасажирських позашляховиків у своєму класі. Окрім цього, вони ще й економні в споживанні солярки.

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Hilux в комбінованому режимі пересування витрачає не більше 8 л/100 км. Дорогою з твердим покриття (траса) витрати будуть в межах 6,6 л/100 км з механікою та 7 л/100 км з автоматичною трансмісією.

Фото: Білоцерківська ОТГ

Цьому сприяє вдало підібраний мотор (2,4 D-4D) потужністю 150 к.с., що виробляє 400/1600-2000 Нм об./хв. Силовий агрегат працює у парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач, хоча може за попередньою заявкою стояти автоматична КПП.

На дорозі з твердим покриття така машина може мчати зі швидкістю 170 км/год. При цьому вона набирає сотню за 10,8 секунди.

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Повний привід та кліренс у 22,7 см сприяють гарним ходовим можливостям в умовах бездоріжжя, сезонної багнюки чи зимових переметів.