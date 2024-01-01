Чотири бригади отримали чотири десятки пікапів Toyota Hilux з гостинцями "для дорослих"

Це – результат спільного проєкту Благодійного фонду "Повернись живим" та Львівської міської ради. Він стартував 5 вересня минулого року. В цей день було оголошено збір 200 мільйонів гривень для комплексного та компетентного забезпечення чотирьох бригад ЗСУ.

"Лев хоче помсти! Як місто ми допомагаємо нашим захисникам напряму, але також долучаємося і до цього збору окремо. Запит настільки великий, що частинкою кампанії має стати кожен. Маємо щоразу знаходити нові можливості для підтримки нашого війська", – заявив тоді міський голова Львова Андрій Садовий, розповідаючи, кому конкретно адресуватиметься допомога.

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Проєкт виявився результативним. Сума зібраних коштів на лічильнику перетнула 160 мільйонів гривень, збір триває. Однак багато чого з задуманого вже втілюється. Про це йдеться на ФБ-сторінці БФ "Повернись живим".

За отримані кошти закуплено й сформовано перший пакет допомоги чотирьом підшефним мерії підрозділам. Днями бійцям відправлено багато чого необхідного та обумовленого ще торік у вересні .

На фронт відправлено:

40 пікапів;

40 автоматичних станкових гранатометів;

40 засобів РЕБ;

100 квадрокоптерів DJI Mavic 3;

140 тепловізійних дронів DJI Mavic 3T.

З зазначеної зібраної суми громада Львова виділила для закупівель понад 100 000 000 гривень.

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"Це важливий прецедент співпраці. Як місто ми маємо програму підтримки Збройних Сил, проте не маємо права купувати зброю. І саме завдяки цій синергії ми забезпечимо військових, з одного боку – важким озброєнням, а з іншого, коштом громади, – пікапами, дронами та засобами радіоелектронної боротьби", – наголосив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Допомогу отримали:

24-та окрема механізована бригада ім. Короля Данила;

80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада;

68-та окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша;

128-та окрему гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

В пакеті допомоги зазначено 40 пікапів. Редакція Авто24 з’ясувала, що це Toyota Hilux. Автомобілі нові, датовані 2024 роком випуску. Опис таких машин ми неодноразово подавали у стрічці новин.

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Половина машин у білій кольористиці. Їх не стали перефарбовувати у захисний камуфляж. Це вже згодом, ймовірно по завершенню зимового сезону, вирішуватимуть військові на місцях.

Практично все із запланованого закуплено. Ще лишилося зібрати до необхідної суми 40 мільйонів гривень. За ці гроші планується придбати по 36 одиниць 120-мм та 82-мм мінометів.

Фото: БФ Повернись живим