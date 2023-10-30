Древний город приобрел многофункциональную самоходную амфибию Truxor Т-40 для приведения в порядок заиленной и засоренной бурьянами реки Случ.

Звягель за средства местного бюджета приобрел очень нужную для громады многофункциональную самоходную амфибию Truxor Т-40 для упорядочения русла Случи.

И хотя мэрия в своем официальном сообщении не называет перечень навесных рабочих органов, мы можем сообщить, что для операционной работы на суше и водоеме гусеничная плавающая машина шведского производства имеет широкую инструментальную палитру. Из основных навесок комбайна Truxor Т-40 (45 л.с., Kubota, макс. крутящий момент 118.0 Нм при 2000 об./мин.) следует назвать жатку для надводной и подводной косовицы камыша, осоки, водорослей, тонкостеблей кустарника.

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Этот гидравлический атрибут навешивается на передний манипулятор, грузовая способность которого достигает 350 кг. Жатка может оперировать на глубине 2,1 метра. Режущие ножи в стандартной комплектации за один проход прокашивают 4-метровую полосу, хотя есть и более узкие фрезы – 3 и 2,2 метра.

Универсальный комбайн Звягельской громады уже введен в эксплуатацию на реке Случ. Фото: мэрия Звягеля

К основным рабочим инструментам также относятся навесные ковши (сплошные, дуршлаговые) для экскавации грунтов на суше и расчистки береговой полосы в воде. Для освобождения водоема от ила на манипулятор можно навесить помпу земснаряда, что может откачивать донные наслоения их перегон на берег по рукавам на расстояние до 300 метров. Также в виде навески может быть мульчер, дробилка древесных отходов, сваебой и т.д.

Работы гусеничной машине массой 1380 кг хватит не на один год, поскольку русло в черте города заросло осокой, камышом и сильно заилилось. Раньше очищением реки от ила, всяческих наслоений и корневой системы речных сорняков умело справлялись весенние ледоходы, которые во время наводнения в круговороте льдин чистили дно.

В последние годы ледоходы практически исчезли и река без самоочищения пришла в упадок. Приобретенный малогабаритный комбайн должен вернуть этой водной артерии былую красоту и чистоту.

Правда, его производительности будет мало, для такого объема работ только в Звягельской акватории Случи, начиная от Смолки и на другой край города, нужно хотя бы два таких "Труксора".