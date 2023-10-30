Древнє місто придбало багатофункціональну самохідну амфібію Truxor Т-40 для впорядкування замуленої й забур'яненої річки Случ.

Звягель за кошти місцевого бюджету купив дуже потрібну громаді багатофункціональну самохідну амфібію Truxor Т-40 для впорядкування річища Случі.

І хоча мерія у своєму офіційному повідомленні не називає перелік навісних робочих органів, можемо повідомити, що для операційної роботи на суші та водоймі гусенична плавуча машина шведського виробництва має широку інструментальну палітру. З-поміж основних навісок комбайна Truxor Т-40 (45 к.с., Kubota, макс. крутний момент 118.0 Нм при 2000 об./хв.) варто назвати жатку для надводної та підводної косовиці очерету, осоки, водоростей, тонкостеблих кущів.

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Цей гідравлічний атрибут навішується на фронтальний маніпулятор, вантажна спроможність якого сягає 350 кг. Росилинорізка спроможна оперувати на глибині 2,1 метра. Ріжучі ножі у стандартній комплектації за один прохід прокошують 4-метрову смугу, хоча є й вужчі фрези – 3 і 2,2 метра.

Універсальний комбайн Звягельської громади вже введено в експлуатацію на річці Случ. Фото: мерія Звягеля

До основних робочих інструментів також відносяться навісні ковші (суцільні, друшлякові) для екскавації ґрунтів на суходолі та розчищення берегової смуги у воді. Для звільнення водойми від мулу на маніпулятор можна навісити помпу земснаряда, що може відкачувати донні нашарування їх перегін на берег по рукавах на відстань до 300 метрів. Також у вигляді навіски може бути мульчер, дробарка деревних відходів, забійник паль тощо.

Роботи гусеничній машині масою 1380 кг вистачить не на один рік, оскільки річище в межах міста заросло осокою, очеретом й сильно замулилося. Раніше очищенням річки від мулу, усіляких нашарувань та кореневої системи річкових бур’янів вправно справлялися весняні льодоходи, які під час повені у круговерті крижин чистили дно.

В останні роки льодоходи практично зникли й річка без самоочищення прийшла в занепад. Придбаний малогабаритний комбайн має повернути цій водній артерії колишню красу і чистоту.

Щоправда, його продуктивності буде замало, для такого обсягу робіт тільки у Звягельській акваторії Случі, починаючи від Смолки й аж на інший край міста, потрібно хоча б два таких "Труксори".