Волонтери Дрогобича відправили армійцям унікальну амфібію Argo 8x8: що це за машина

В пакеті допомоги зі 150 дронів та 6 автомобілів виділялися дві карети швидкої медичної допомоги на базі Volkswagen Transporter в гуманітарній кольористиці медичного транспорту, а також по одній одиниці добре знайомих нашим читачам Fiat Scodo, Ford Ranger, Toyota Land Cruiser в кольорі хакі. Новину озвучила Львівська ОВА.

Шостою машиною була та сама восьмиколісна амфібія Argo з повним приводом за формулою 8×8. На фото видно лише краєчок машини, за рисами вгадується Frontier. Це – один з найпопулярніших та найдоступніших всюдиходів восьмиколісної серії.

Frontier, як і Extreme Terrain, XTV Hunting Season та інші серії восьмиколісників з повним приводом, має кілька модифікацій. В їх основі та сама базова ходова, на шини якої можна при потребі накладати гусеничну стрічку, та силова комплектація.

В моторну нішу останнім часом ставлять 4-тактний здвоєний верхньоклапанний V-подібний двигун Kohler Command Pro потужністю 23 к.с та об’ємом 747 куб. см.

Лише на окремих фото можна побачити краєчок амфібії Argo. Фото: Львівська ОВА

Агрегат має повітряне охолодження, електронне упорскування палива та електронне запалювання. Довга колісна база забезпечує плавність ходу та комфорт при їзді за будь-яким типом місцевості.

Для армійських підрозділів в болотистій місцевості чи з акваторією річок або чи лісових озер, де відсутні дороги, такий плавучий автомобіль (див. демонстраційне відео нижче) буде незамінний.

Будь-які версії цієї серії мають вантажність 454 кг для суходолу і 408 кг для пересування по воді. При цьому комплектація коліс гусеницями (див. демонстраційне відео цивільної версії внизу) практично не позначається на вантажності.

Зазначається, що техніку та дрони отримали воїни 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони.

За словами голови Дрогобицької військової райадміністрації Степана Кулиняка, акція передачі військової транспортної допомоги стала можливою завдяки постійній та тісній співпраці Дрогобицької РВА з волонтерським центром "Коло", волонтерам з Нідерландів.

Львівська обласна військова адміністрація виділила частину коштів на дрони в межах програми підтримки волонтерських організацій та виробничих підприємств Львівщини, які займаються товарами для забезпечення потреб захисників та захисниць України.

До якого саме підрозділу потрапила амфібія не повідомляється.