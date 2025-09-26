Тест-драйв Ford Tourneo Courier: знахідка для кур'єрів

Цей мінівен здатен здивувати, і не лише зовні. Місця в салоні “Кур’єра” більше, ніж у попередника, а кліренс та набір помічників водія – на рівні сучасного кросовера. Розберемося, для чого він підходить найбільше.

Це точно Ford?

Новий Ford Tourneo Courier виділяється навіть у сім’ї Tourneo. Велика вертикальна решітка радіатора, здоровенні фари з ходовими вогнями зверху, масивний бампер та майже прямовисне лобове скло. Це щось американське? Вже тепліше, адже бренд звідти... А от модель європейська, виробляється на заводі в Румунії.

Друзі, яким я показував машину без логотипа, вбачали схожість з Honda Element, Skoda Yeti чи Nissan Cube. Кажуть, що дизайнери Ford при створенні цього мінівена надихались позашляховиками, і це в них вийшло. Окрім зовнішності, від SUV у “Кур’єра” високий кліренс (204 мм), посадка та ще краща практичність.

Типовий універсал

Цей мінівен має характерний двооб'ємний кузов – з яскраво вираженим капотом та високою кабіною. Задні двері зсувні, а “ляда” багажного відділення відчиняється вверх. Висота машини та задньої “дверки” достатня для того, щоб під нею можна було ховатись від дощу дорослим людям. А висота багажника всередині така, що діти можуть стояти в повний ріст.

Та що там діти! Простору над головою під час подорожі достатньо навіть членам баскетбольної команди. Не тісно і в плечах – у порівнянні з минулим “Кур'єром” місця суттєво більше. Ну а найбільше виріс багажник – на 44%. Ми склали задні сидіння, причому не лише спинки, але підняли нижні частини. Так отримали 2162 літри об'єму та 1,42 метра в довжину. Помістився дорослий велосипед без демонтажу переднього колеса!

У бічні ніші багажника можна порозпихати безліч речей – наприклад, набір інструментів чи чоловічу «барсетку» з документами.

В салоні теж величезна кількість поличок для документів, дріб’язку та інших речей. “Козирьок” спереду над торпедо, столики на спинках передніх сидінь, місця для склянок тощо. Не можна сказати, що інтер’єр вишуканий, але продуманий та сучасний. Звичайно, сидіння з тканини, панелі пластикові. Але все ергономічно та продумано з точки зору зручності.

Перед водієм замість аналогових приладів – великий яскравий дисплей (кластер), а в центрі салону – 8-дюймовий сенсорний екран з мультимедійною системою SYNC 4. Вона підтримує як провідний, так і безпровідний Apple CarPlay та Andriod Auto. Меню зрозуміле, в ньому лише необхідні функції, головні елементи постійно підсвічуються внизу екрана, частина з них керується кнопками.

Цікаве рішення – спеціальне кріплення між екраном та приладовою панеллю, в яке можна встановити тримач смартфона. Ніби дрібниця, але в більшості авто потрібно шукати, куди його прилаштувати. А тут ще й поличка з бездротовою зарядкою є.

Попередить та збереже

“Кур’єр” дбає про водія – систем безпеки та електронних асистентів тут не менше, ніж у сучасних кросоверів. Наприклад, активний круїз-контроль втримує авто не лише за авто попереду, але й у центрі смуги (якщо бачить розмітку). На деякий час навіть можна відпустити кермо, але не надовго – система спочатку попередить про необхідність керувати машиною, а якщо водій не реагує – плавно зупинить автомобіль.

У далекій дорозі електроніка слідкує за втомою водія та пропонує відпочинок, якщо керування стало небезпечним. На парковці також підстрахує: якщо побачить перешкоду при русі назад – сам зупиняється. Ще один нюанс – після зупинки та вимикання запалювання на дисплеї з’являється нагадування, чи нікого ви не забули на задніх сидіннях… Приємно, що Ford турбується за всіх.

І все це на літрі

На ходу автомобіль досить динамічний для свого класу – до сотні розганяється за 11 секунд, що дозволяє впевнено почуватись як у місті, так і на трасі. Автоматична коробка передач працює напрочуд плавно. Але найголовніше здивування очікує, коли заглянути під капот та дізнатись про характеристики силового агрегату. Виявляється, що цей чималенький мінівен тягне невеличкий 1,0-літровий бензиновий мотор EcoBoost з 7-ступеневим “роботом” EDC! Саме в такій конфігурації пасажирський Tourneo Courier зараз пропонується на європейському та українському ринку. Існує ще версія на електротязі, але саме ця бензинова обіцяє стати найбільш масовою.

Насправді ті, хто боїться трициліндрових літрових двигунів від Ford, навряд чи з ними стикалися на практиці. Адже ці мотори випускаються вже понад десять років, а зараз вони вже четвертого покоління, позбавлені більшості “дитячих болячок”. Встановлювались літрові “Екобусти” на Fiesta, Focus і попередній Tourneo Courier. Деякі власники “Фордів” з цим мотором при належній експлуатації наїздили понад 300 тисяч кілометрів, чим розбили упередження про їх “одноразовість”.

Ford готує електропікап за 30 тисяч доларів

Встановлений на цьому Tourneo Courier двигун при об’ємі 999 куб. см має потужність у 125 к.с. та крутний момент 200 Нм. І ці “конячки” справжні, мабуть, відповідають 1,6-літровим атмосферникам, які використовувались на подібних авто раніше. Єдина відмінність – апетит. Якщо старі мотори споживали по 10 літрів на сотню, то цей трициліндровий бере десь якраз 2/3… Тобто на трасі при нормальному темпі близько 6,5-7 літрів. У місті – 7,5-7,9 літри на 100 кілометрів. Майже дизель? Десь так.

Окремо потрібно зазначити про коробку передач. Якби мені не сказали, що це “робот” з двома зчепленнями, я б подумав, що працює традиційний гідротрансформатор. Жодних ривків, вібрацій та заминок! Передачі перемикає непомітно та саме ті, які потрібно в даному режимі руху. Зважаючи на часте використання “Кур’єра” в місті, така поведінка дуже полегшує роботу водія та робить можливим керування ним жінками та водіями-новачками. Для нинішнього стану ринку праці це неабияка перевага для компаній, які задумуються над оновленням автопарків.

Для міста і траси

Підвіска цього мінівена досить м’яка та енергомістка. Навіть без навантаження, з одним водієм, Ford демонструє гарну плавність ходу, а “лежачих поліцейських” перестрибує без неприємних звуків та пробоїв. Певна річ, з навантаженнями він стає ще більш комфортним. Але навіть на трасі не відчувається ефект вітрила – авто тримає смугу, а в салоні не відчується шум від вітру. Tourneo Courier прудкий в місті, а в поворотах немає надлишкових кренів, – керування практично не відрізняється від типового кросовера.

Варто також звернути увагу на комплектацію. Tourneo Courier продається в єдиній версії Titanium, в якій вже передбачений обігрів вітрового скла, легкосплавні диски, рейлінги на даху, клімат-контроль, камера заднього виду з парктроніками, адаптивний круїз та повний набір систем безпеки. Серед конкурентів – Peugeot Rifter, Fiat Doblo, Citroen Berlingo та Opel Combo – таких опцій немає. Водночас ціна Tourneo Courier дещо менша, ніж у цих дизельних конкурентів з “автоматом” (1 153 949 грн, $27 900).

Таким чином, новий мінівен від Ford здивував оригінальною зовнішністю, економічним двигуном, плавною роботою автоматичної коробки передач, багатою комплектацією та сучасними системами безпеки.

Фото Анни Слоніцької.