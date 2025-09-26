Тест-драйв Ford Tourneo Courier: находка для курьеров

Этот минивэн способен удивить, и не только внешне. Места в салоне “Курьера” больше, чем у предшественника, а клиренс и набор помощников водителя – на уровне современного кроссовера. Разберемся, для чего он подходит больше всего.

Это точно Ford?

Новый Ford Tourneo Courier выделяется даже в семье Tourneo. Большая вертикальная решетка радиатора, здоровенные фары с ходовыми огнями сверху, массивный бампер и почти отвесное лобовое стекло. Это что-то американское? Уже теплее, ведь бренд оттуда... А вот модель европейская, производится на заводе в Румынии.

Друзья, которым я показывал машину без логотипа, заметили сходство с Honda Element, Skoda Yeti или Nissan Cube. Говорят, что дизайнеры Ford при создании этого минивэна вдохновлялись внедорожниками, и это у них получилось. Кроме внешности, от SUV в “Курьера” высокий клиренс (204 мм), посадка и еще лучше практичность.

Типичный универсал

Этот минивэн имеет характерный двухобъемный кузов – с ярко выраженным капотом и высокой кабиной. Задние двери сдвижные, а “крышка” багажного отделения открывается вверх. Высота машины и задней “дверки” достаточна для того, чтобы под ней можно было прятаться от дождя взрослым людям. А высота багажника внутри такая, что дети могут стоять в полный рост.

Да что там дети! Пространства над головой во время путешествия достаточно даже членам баскетбольной команды. Не тесно и в плечах – по сравнению с прошлым “Курьером” места существенно больше. Ну а значительнее всего вырос багажник – на 44%. Мы сложили задние сиденья, причем не только спинки, но подняли нижние части. Так получили 2162 литра объема и 1,42 метра в длину. Поместился взрослый велосипед без демонтажа переднего колеса!

В боковые ниши багажника можно распихать множество вещей – например, набор инструментов или мужскую "барсетку" с документами.

В салоне тоже огромное количество полочек для документов, мелочей и других вещей. “Козырек” спереди над торпедо, столики на спинках передних сидений, места для стаканов и тому подобное. Нельзя сказать, что интерьер изысканный, но продуманный и современный. Конечно, сиденья из ткани, панели пластиковые. Но все эргономично и продумано с точки зрения удобства.

Перед водителем вместо аналоговых приборов – большой яркий дисплей (кластер), а в центре салона – 8-дюймовый сенсорный экран с мультимедийной системой SYNC 4. Она поддерживает как проводной, так и беспроводной Apple CarPlay и Andriod Auto. Меню понятное, в нем только необходимые функции, главные элементы постоянно подсвечиваются внизу экрана, часть из них управляется кнопками.

Интересное решение – специальное крепление между экраном и приборной панелью, в которое можно установить держатель смартфона. Вроде мелочь, но в большинстве машин нужно искать, куда его пристроить. А тут еще и полочка с беспроводной зарядкой есть.

Предупредит и сохранит

“Курьер” заботится о водителе – систем безопасности и электронных ассистентов здесь не меньше, чем у современных кроссоверов. Например, активный круиз-контроль удерживает авто не только за авто впереди, но и в центре полосы (если видит разметку). На некоторое время даже можно отпустить руль, но не надолго – система сначала предупредит о необходимости управлять машиной, а если водитель не реагирует – плавно остановит автомобиль.

В дальней дороге электроника следит за усталостью водителя и предлагает отдых, если управление стало опасным. На парковке также подстрахует: если увидит препятствие при движении назад – сам останавливается. Еще один нюанс – после остановки и выключения зажигания на дисплее появляется напоминание, никого ли вы не забыли на задних сиденьях... Приятно, что Ford беспокоится обо всех.

И все это на литре

На ходу автомобиль достаточно динамичный для своего класса – до сотни разгоняется за 11 секунд, что позволяет уверенно чувствовать себя как в городе, так и на трассе. Автоматическая коробка передач работает удивительно плавно. Но больше всего удивляет, когда заглянуть под капот и узнать о характеристиках силового агрегата. Оказывается, что этот немаленький минивэн тянет небольшой 1,0-литровый бензиновый мотор EcoBoost с 7-ступенчатым “роботом” EDC! Именно в такой конфигурации пассажирский Tourneo Courier сейчас предлагается на европейском и украинском рынке. Существует еще версия на электротяге, но именно эта бензиновая обещает стать наиболее массовой.

На самом деле те, кто боится трехцилиндровых литровых двигателей от Ford, вряд ли с ними сталкивались на практике. Ведь эти моторы выпускаются уже более десяти лет, а сейчас они уже четвертого поколения, лишены большинства “детских болячек”. Устанавливались литровые “Экобусты” на Fiesta, Focus и предыдущий Tourneo Courier. Некоторые владельцы “Фордов” с этим мотором при надлежащей эксплуатации наездили более 300 тысяч километров, чем разбили предубеждение об их “одноразовости”.

Установленный на этом Tourneo Courier двигатель при объеме 999 куб. см имеет мощность в 125 л.с. и крутящий момент 200 Нм. И эти “лошадки” настоящие, примерно соответствуют 1,6-литровым атмосферникам, которые использовались на подобных автомобилях ранее. Единственное отличие – аппетит. Если старые моторы потребляли по 10 литров на сотню, то этот трехцилиндровый берет где-то 2/3... То есть на трассе при нормальном темпе около 6,5-7 литров. В городе – 7,5-7,9 литров на 100 километров. Почти дизель? Где-то так.

Отдельно нужно отметить о коробке передач. Если бы мне не сказали, что это “робот” с двумя сцеплениями, я бы подумал, что работает традиционный гидротрансформатор. Никаких рывков, вибраций и заминок! Передачи переключает незаметно и именно те, которые нужно в данном режиме движения.

Учитывая частое использование “Курьера” в городе, такое поведение очень облегчает работу водителя и делает возможным управление им женщинами и водителями-новичками. Для нынешнего состояния рынка труда это большое преимущество для компаний, которые задумываются над обновлением автопарков.

Цены и комплектации на новый Ford Tourneo Courier

Для города и трассы

Подвеска этого минивэна достаточно мягкая и энергоемкая. Даже без нагрузки, с одним водителем, Ford демонстрирует хорошую плавность хода, а “лежачих полицейских” перепрыгивает без неприятных звуков и пробоев. Конечно, с нагрузками он становится еще более комфортным. Но даже на трассе не ощущается эффект паруса – авто держит полосу, а в салоне не ощущается шум от ветра. Tourneo Courier шустрый в городе, а в поворотах нет избыточных кренов, – управление практически не отличается от типичного кроссовера.

Стоит также обратить внимание на комплектацию. Tourneo Courier продается в единственной версии Titanium, в которой уже предусмотрен обогрев ветрового стекла, легкосплавные диски, рейлинги на крыше, климат-контроль, камера заднего вида с парктрониками, адаптивный круиз и полный набор систем безопасности. Среди конкурентов – Peugeot Rifter, Fiat Doblo, Citroen Berlingo и Opel Combo – таких опций нет. В то же время цена Tourneo Courier несколько меньше, чем у этих дизельных конкурентов с “автоматом” (1 153 949 грн, $27 900).

Таким образом, новый минивэн от Ford удивил оригинальной внешностью, экономичным двигателем, плавной работой автоматической коробки передач, богатой комплектацией и современными системами безопасности.

Фото Анны Слоницкой.