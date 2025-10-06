Назван бренд автомобилей, который восхищает водителей больше всего

Американская компания JD Power ежегодно измеряет Brand Loyalty - долю клиентов, которые снова покупают авто той же марки. Неожиданно, на рынке США лидером оказался Ford - его уровень лояльности превысил даже показатели Porsche и Lexus, сообщает Carscoops.

Что показало исследование JD Power:

Средний показатель по рынку – 49%.

Porsche возглавил премиум-сегмент легковых авто с 58,2% лояльных клиентов, опередив Mercedes-Benz (49,7%).

Lexus одержал победу в классе премиальных SUV с 57,4%, немного опередив BMW (54%).

В массовом сегменте Toyota имеет результат 62%, а Honda достигла аналогичных 62% среди внедорожников.

Subaru также показала высокий уровень доверия – 60,6%.

Почему Ford стал лидером?

Самый высокий показатель Ford связан с популярностью пикапов в США. Лояльность владельцев F-Series (в частности F-150) достигла 66,6 процента. Для сравнения, ближайший конкурент – Toyota получила 61,2%. Аналитики JD Power отметили, что владельцы F-150 часто остаются с этой моделью десятилетиями, воспринимая ее как часть стиля жизни, а не просто транспортное средство.

Глобальный контекст

Интересно, что даже Porsche и Lexus со статусами престижных брендов уступают Ford в вопросе лояльности покупателей. Это свидетельствует о том, что эмоциональная связь и практичность авто иногда сильнее престижа или технологии. Для украинского читателя такой рейтинг также полезен, поскольку лояльность к бренду формируется не только качеством авто, но и доступностью сервиса и имиджем.

Однако, эксперты JD Power отмечают, что картина может измениться уже в ближайшие годы, поскольку конкуренция на рынке только растет. Сможет ли Ford удержать своих фанатов – покажет время.