Porsche запатентовала 18-цилиндровый двигатель

Такая конфигурация является одной из самых сложных в истории автопрома, и, похоже, компания не собирается отказываться от бензина даже в эру модной электрификации. Об этом пишет motor1.com.

Что именно запатентовала Porsche

В патенте, обнаруженном автоаналитиками, показан компактный W-образный двигатель, оптимизированный по объему и эффективности размещения. Конструкция позволяет использовать три рядных блока по шесть цилиндров каждый - то есть 18 в целом. В то же время Porsche предусмотрела возможность упрощенных конфигураций - на 9 или 15 цилиндров, в зависимости от будущих потребностей.

Ключевое инженерное отличие заключается в том, что все ряды цилиндров работают на общий коленчатый вал, что уменьшает потери энергии и упрощает компоновку. При этом выхлопные коллекторы расположены между рядами, а впускная система - сверху, что обеспечивает лучшее охлаждение воздуха и уменьшает нагрев смеси.

По данным из патента, основное преимущество схемы - минимальные потери на трение воздушного потока и разделение зон подачи и выпуска газов, что повышает эффективность сгорания и дает потенциальный рост мощности.

Три турбины и размер как у “рядной шестерки”

В Porsche считают, что такая архитектура позволяет интегрировать турбокомпрессор на каждый ряд цилиндров, создавая W18 с тройным турбонаддувом, который при этом остается не длиннее обычного рядного 6-цилиндрового двигателя.

Это открывает путь к созданию сверхкомпактных, но сверхмощных установок, потенциально пригодных как для трековых гиперкаров, так и для гран-туреров или эксклюзивных гибридных моделей.

Зачем Porsche это нужно

Патент не обязательно означает серийное производство. Часто компании защищают собственные разработки "на будущее". Однако само появление такого документа в 2025 году - четкий сигнал, что Porsche не планирует отказываться от традиционных ДВС.

Бренд активно развивает синтетические топлива (e-fuels) на заводе в Чили, что может дать "вторую жизнь" мощным бензиновым моторам в условиях жестких экостандартов.

В то же время Porsche уже подтвердила, что новое поколение модели 718 получит бензиновую версию, а флагманский внедорожник разрабатывается как гибрид, а не как полностью электрический. Поэтому даже в мире электромобилей компания оставляет место для традиционного механического драйва.

Наследие и потенциал

Если Porsche когда-то реализует этот проект, это может стать первым серийным двигателем W18 в современной истории. Подобные схемы ранее использовала только Bugatti (W16), но даже она не экспериментировала с тремя рядами цилиндров.

В истории Porsche уже были очень удачные технологические эксперименты, например плоские "оппозитники" в 911. Были и довольно спорные решения, как гибридная система 918 Spyder. Поэтому 18-цилиндровый агрегат - вполне в духе бренда, который постоянно сочетает инженерную экстравагантность с практичностью. Что из этого получится, возможно, мы когда-нибудь увидим.