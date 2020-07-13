Під час чергового рейду "Зупини Лося" траплялися конфліктні ситуації.

На вулиці Приозерній в Києві постійні затори через ремонт проспекту Бандери. Тому тут часто їздять зустрічною смугою чи навіть тротуарами. Щоб навести лад в цьому районі, сюди часто приходять активісти, останнім часом навіть підлітки. Черговий рейд руху "Зупини Лося" виявив багато хамів, які йшли на відкритий конфлікт.

Дивіться відео рейду "Зупини Лося" на вулиці Приозерній:

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