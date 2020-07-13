Во время очередного рейда "Зупини Лося" случались конфликтные ситуации.

На улице Приозерном в Киеве постоянные пробки из-за ремонта проспекта Бандеры. Поэтому здесь часто ездят по встречной полосе или даже по тротуарам. Чтобы навести порядок в этом районе, сюда часто приходят активисты, в последнее время даже подростки. Очередной рейд движения "Зупини Лося" выявил много хамов, которые шли на открытый конфликт.

Смотрите видео рейда "Зупини Лося" на улице Приозерном:

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