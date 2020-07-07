В некоторых странах за нарушение ПДД можно получить штраф в 200 тысяч евро!

Эксперты составили рейтинг самых высоких в мире автомобильных штрафов за нарушение правил дорожного движения.



Финляндия

На первом месте оказалась Финляндия, поскольку здесь зафиксировано самое дорогое превышение скорости – 200 тысяч долларов. Конечно, это вовсе не означает, что за несоблюдение разрешенной скорости в этой стране вас оштрафуют на такую ​​сумму. Дело в том, что в Финляндии максимальная сумма штрафа не ограничена, а рассчитывается в соответствии с годовым доходом нарушителя. Например, годовой доход Юсси Салонойа составил более 11 миллионов долларов, поэтому его оштрафовали на 200 тысяч.

Другие нарушения ПДД

За движение "на красный" придется заплатить 90 €;

Если в крови найдут алкоголь, то, возможно, придется заплатить до 4500 € и на три года лишиться прав;

Несоблюдение правил парковки будет стоить от 10 €;

За непристегнутый ремень – 135 €.

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Канада

Рекордный штраф был зафиксирован в канадской провинции Альберта, который составил 25 тысяч долларов. Второй по величине штраф достался мотоциклисту, который двигался со скоростью 260 км/ч в той же провинции. Он составил 12 тысяч долларов. Однако чаще всего любители скорости здесь отделываются суммами на уровне одной тысячи долларов.

За другие нарушения предусмотрены следующие суммы взысканий:

Движение "на красный" – 144 доллара;

Содержание алкоголя в крови 0,8 промилле – от 600 долларов и лишение прав до 24 месяцев;

Парковка в запрещенном месте – 100 долларов;

За езду без ремня безопасности – до 1000 долларов

Япония

Самым серьезным несоблюдением правил ПДД в Японии является наличие алкоголя в крови водителя. За это предусмотрено наказание в 8700 долларов. Также суровое наказание предусмотрено за проезд на красный свет – кроме денежного взыскания в размере 420 долларов, водителя могут привлечь к тюремному заключению на срок до 6 месяцев с исправительными работами.

За другие несоблюдения ПДД предусмотрены такие суммы взысканий:

Парковка в запрещенном месте – около 830 долларов;

Непристегнутый ремень – 450 долларов.

Великобритания

В стране туманного Альбиона, как и во многих других странах, чем серьезнее нарушение, тем более серьезное наказание. Фиксируют несоблюдение правил установленные камеры. Если англичане игнорируют скоростной режим, то обычно отделываются суммой в 100 долларов. Однако за значительное превышение скорости, штраф также может оказаться гигантским. Так в 2007 году водитель Porsche 911 был наказан на 8000 долларов за то, что двигался со скоростью 275 км/ч по селу. Водителю инкриминировали не только превышение скорости, но и небрежное вождение.

Другие штрафы за нарушение ПДД

За проезд "на красный" – 1800 фунтов;

За содержание алкоголя в крови 0,8 промилле и выше – 3 тыс. фунтов;

За парковку в неположенном месте – 40 фунтов;

За езду без ремня – до 500 фунтов.

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Италия

В Италии суровое наказание предусмотрено за езду в нетрезвом виде, оно может достигать 6000 евро и лишение прав на два года. Но это, если содержание алкоголя в крови достигнет 1,5 промилле. Если этот показатель ниже 0,8 промилле, то сумма взыскания составит 3200 евро.

Остальные штрафы менее строгие:

Проезд "на красный" – 90 €;

Парковка в неположенном месте – 75 €;

Непристегнутый ремень – 300 €.

США

В разных штатах Америки превышение скорости карается различными суммами. Например, в Вирджинии превышения скорости на 15 км/ч достаточно, чтобы получить штраф в 2500 у.е. Кроме того, во многих штатах за такое нарушение можно даже попасть за решетку.

За другие нарушения ПДД предусмотрены такие суммы взысканий:

Движение "на красный" – 50 долл.;

Уровень алкоголя в крови больше 0,5 промилле – до 1000 долл., кроме того, возможно лишение прав + судебные издержки;

Непристегнутый ремень – 50 долларов;

Парковка в неположенном месте – 35 долларов.

Португалия

Не менее строгие законы в отношении нарушителей ПДД и в Португалии. Причем у полицейских есть мобильные банкоматы и собирают штрафы с нарушителей прямо на дороге, не откладывая этот процесс "в долгий ящик".

Штрафуют здесь упорно за любые нарушения, начиная от переговоров по мобильному телефону и заканчивая нарушением скоростных режимов. Должны быть пристегнутыми даже пассажиры заднего ряда. Водители, которые не заплатят штраф на месте, не имеют права ехать дальше.

За превышение скорости сумма штрафа может достигать 1800 евро. Еще большее взыскание грозит за наличие алкоголя в крови (0,7 промилле и выше) – 2500 евро.

Остальные суммы взысканий скромнее:

Разговор по мобильному телефону – до 500 €;

Проезд "на красный" – от 100 €;

Запрещенный обгон – до 110 €;

Парковка в запрещенном месте – до 55 €.

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Германия

Немцы к нарушениям скоростных режимов относятся не так строго, на некоторых автобанах максимальная скорость не ограничена. Наиболее высокое превышение скорости будет стоить 623 евро.

В то же время за содержание алкоголя в крови сумма, с которой придется расстаться нетрезвому водителю, может составить до 3000 евро.

Проезд "на красный" – до 360 €;

Парковка в неположенном месте – до 25 €;

Непристегнутый ремень – до 30 €.

Китай

Как и в других странах, высокие взыскания предусмотрены за превышение скорости и езду в нетрезвом виде. В первом случае штраф составляет 300 долларов, а во втором – до 310, при этом возможен арест водителя на 15 суток с лишением прав на полгода.

За другие нарушения ПДД в Китае наказывают не так строго:

Проезд "на красный" – 30 долларов;

Парковка в запрещенном месте – около 16 долл.;

Непристегнутый ремень – 8 долларов.

Напомним, что в МВД запустили мобильное приложение "Штрафы ПДД".