Сейчас максимальный штраф за превышение скорости – 510 гривен. Руководству МВД этого кажется мало, поэтому штрафы хотят повысить до 3 400 гривен.

В Министерстве внутренних дел (МВД) планируют в сентябре предложить Раде принять законопроект, который увеличит штрафы за превышение скорости. Размер новый штрафов хотят значительно увеличить.

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Об этом заявил на брифинге заместитель главы МВД Антон Геращенко. Речь идет о тех, кто систематически превышает скорость более чем на 50 км/ч. МВД будет предлагать повысить штраф с 510 до 3 400 гривен. "Мы считаем, что 510 гривен - слишком низкая плата за то, что отдельные граждане позволяют себе рисковать, проезжая по улицам городов со скоростью 130-180 км/ч", – заявил он.

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