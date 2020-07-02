Зараз максимальний штраф за перевищення швидкості - 510 гривень. Керівництву МВС цього здається замало, тому штрафи хочуть підвищити до 3 400 гривень.

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) планують у вересні запропонувати Раді прийняти законопроект, який збільшить штрафи за перевищення швидкості. Розмір штрафів хочуть значно збільшити.

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Про це заявив на брифінгу заступник глави МВС Антон Геращенко. Мова йде про тих, хто систематично перевищує швидкість більш, ніж на 50 км/год. МВС буде пропонувати підвищити штраф з 510 до 3 400 гривень. "Ми вважаємо, що 510 гривень - занадто невисока плата за те, що окремі громадяни дозволяють собі ризикувати, проїжджаючи вулицями міст зі швидкістю 130-180 км/год", - заявив він.

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