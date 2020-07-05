Есть несколько причин, по которым украинский гражданин может интересоваться вопросом машин с правым расположением руля. Мы знаем ответы на вопросы, которые возникают в связи с праворульными авто

Автомобили с правым рулем для украинского автомобилиста должны делиться на две категории: завезены в страну до 1993 года и после. Потому что право ездить по украинским дорогам есть только у "праворулеок", которые получили номера до 16.07.1993 г., когда вступил в действие Закон Украины "О дорожном движении". В его V разделе есть статья 29, в пятой части которой четко написано: Не допускается участие в дорожном движении транспортных средств с правым расположением руля.

Далеко не все японские автомобили имеют исполнение с рулем для правостороннего движения, что затрудняет подбор запчастей для ремонта или для переноса руля.

Но через полгода Верховная Рада приняла Постановление 3914-XII от 02.02.1994 г., где так же четко написано: Пятая часть статьи 29 не касается владельцев автомобилей, приобретенных и зарегистрированных в органах Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Украины до 16 июля 1993 года.

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То есть ездить по дорогам Украины имеют право только "праворульки", завезенные в страну до указанной даты. В абсолютном большинстве это были японские автомобили, завезенные в начале 1990-х годов моряками торгового флота непосредственно из Японии.

Японские авто, предназначенные для внутреннего рынка, действительно очень самобытны и качественные. К сожалению, по многим причинам они недоступны для нас.

Перерегистрация автомобилей с правым рулем, которые ввезены до 1993 г. и имеют обычный украинский техпаспорт, также возможна. Но сегодня эти машины почти исчезли, поскольку отработали свой ресурс, а с запчастями к чистокровным "японкам" всегда было непросто. Считанные единицы этих машин выпуска конца 1980-х сохранились разве что в приморских городах, в частности в Одессе. Совсем редкие у нас машины с правым рулем выпуска конца 1990-х – обычно по документам это те же легковушки первой волны поставки, но с кузовами, замененными на кузов той же модели, но более позднего поколения.

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Но не так давно в Украине открылось новое окно для праворульной техники - поставка подержанных машин из Великобритании. Это аналоги распространенных у нас моделей, приспособленные для стран с левосторонним движением, поэтому их можно легко переоборудовать под континентальный стандарт с привычным нам левым рулем. К так называемому left wheel kit (комплект левого руля) входит другой рулевой механизм, педальный узел, торпедо, фары главного света, механизм стеклоочистителей, иногда также – климатическая установка.

С технической точки зрения переставить руль на левую сторону вполне реально, но это недешево хотя бы из-за множества мелких операций, выполняемых вручную

В Украине есть предприятия, которые на профессиональном уровне выполняют переоборудование авто с правого руля на левый, и это влетает владельцу в $1300 – 3500. Но в основном есть смысл "переставлять руль" на коммерческой технике из Британии: разного рода микроавтобусах и грузовиках. После такого переоборудования вчерашний праворульный автомобиль можно официально зарегистрировать, и на сегодня это единственный вариант, когда возможна регистрация праворульных машины в Украине.

Рекомендация авто24

Разговоры о легендарных качествах "праворуких" японских автомобилей в принципе имеют место, но в нынешних условиях они не могут быть причиной стремления приобрести такое авто. Ведь абсолютное большинство легальных "праворулек" в Украине давно отпраздновали свое 30-летие, и большую часть этого срока они провели именно здесь, без фирменного сервиса и оригинальных запчастей. Поэтому, мягко говоря, от их первичных характеристик мало что осталось.

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