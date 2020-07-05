Є кілька причин, через які український громадянин може цікавитись машинами з правим розташуванням керма. Ми знаємо відповіді на питання, які виникають щодо "праворульних" авто.

Автомобілі з правим кермом для українського автомобіліста діляться на дві категорії: завезені в країну до 1993 року і після. Тому що право їздити українськими дорогами є тільки у “праворульок“, які отримали номери до 16.07.1993 р., коли вступив у дію Закон України “Про дорожній рух”. У його V розділі є стаття 29, у п’ятій частині якої чітко написано: “Не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма”.

Далеко не всі японські автомобілі мають виконання з кермом для правостороннього руху, що ускладнює підбір запчастин для ремонту або для перенесення керма.

Але за півроку Верховна Рада прийняла Постанову 3914-XII від 02.02.1994 р., де так само чітко написано: “П'ята частина статті 29 не стосується власників таких автомобілів, які придбані і зареєстровані в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України до 16 липня 1993 року”.

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Тобто їздити дорогами України мають право лише “праворульки”, завезені в країну до зазначеної дати. В абсолютній більшості це були японські автомобілі, завезені на початку 1990-х років моряками торгового флоту безпосередньо з Японії.

Японські авто, створені для внутрішнього ринку, справді дуже самобутні і якісні. На жаль, з багатьох причин вони недоступні для нас.

Перереєстрація автомобілів з правим кермом, які завезені до 1993 р. і мають звичайний український техпаспорт, також можлива. Але на сьогодні ці машини майже зникли, оскільки відпрацювали свій ресурс, а із запчастинами до чистокровних “японок” завжди було непросто. Лічені одиниці цих машин випуску кінця 1980-х збереглися хіба що у приморських містах, зокрема в Одесі. Зовсім рідкісні у нас машини з правим кермом випуску кінця 1990-х – зазвичай за документами це ті самі легковики першої хвилі постачання, але із кузовами, заміненими на кузов тієї ж моделі, але пізнішого покоління.

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Але не так давно в Україні відкрилося нове вікно для праворульної техніки – постачання вживаних машин з Великої Британії. Це аналоги поширених у нас моделей, пристосовані для країн з лівостороннім рухом, тому їх можна легко переобладнати під континентальний стандарт із звичним нам лівим кермом. До так званого left wheel kit (комплекту лівого керма) входить інший кермовий механізм, педальний вузол, торпедо, фари головного світла, механізм склоочищувачів, іноді також – кліматична установка.

С технічної точки зору переставити кермо на ліву сторону цілком реально, але це недешево хоча б через безліч дрібних операцій, що виконуються вручну

В Україні є підприємства, які на професійному рівні виконують переобладнання авто з правого руля на лівий, і це стає власнику у $1300 – 3500. Але здебільшого є сенс “переставляти кермо” на комерційній техніці з Британії: різного роду мікроавтобусах та вантажівках. Після такого переобладнання вчорашній праворульний автомобіль можна офіційно зареєструвати, і на сьогодні це єдиний варіант, коли можлива реєстрація праворульної машини в Україні.

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Розмови про легендарні якості “праворуких” японських автомобілів в принципі мають під собою підгрунтя, але в нинішніх умовах вони не можуть бути причиною прагнення придбати таке авто. Адже абсолютна більшість легальних “праворульок” в Україні давно відсвяткували своє 30-річчя, і більшу частину цього строку вони провели саме тут, без фірмового сервісу і оригінальних запчастин. Тому, м’яко кажучи, від їхніх первинних характеристик мало що залишилось.

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