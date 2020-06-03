В МВД запустили мобильное приложение, которое позволяет проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.

“С помощью приложения "Штрафы ПДД" можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления”, – отметил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

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Скачать мобильное приложение “Штрафы ПДД” можно по ссылкам для Android https://tinyurl.com/y78nsyxt. Для IOS станет доступным в ближайшее время.

Разработан также телеграмм-бот “Штрафы ПДД” https://t.me/ShtrafyPDRbot. С помощью бота так же возможно оформить подписку на транспортное средство и оплатить штраф с использованием банковской карты.

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