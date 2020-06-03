У МВС запустили мобільний додаток, який дозволяє перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.

«За допомогою додатку "Штрафи ПДР" можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн. Нагадуємо, що надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови», - зазначив заступник міністра внутрішніх справ України, Сергій Гончаров.

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Скачати мобільний додаток «Штрафи ПДР» можна за посиланнями для Android https://tinyurl.com/y78nsyxt. Для IOS стане доступним найближчим часом.

Розроблений також телеграм-бот «Штрафи ПДР» https://t.me/ShtrafyPDRbot. За допомогою бота так само можливо оформити підписку на транспортний засіб та сплатити штраф з використанням банківської картки.

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