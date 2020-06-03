Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував номери автомобілів, які протягом останньої доби перевищили швидкість на дорогах.

Список він розмістив, на своїй сторінці в Facebook. За словами Геращенка, це ті автомобілі, яких система автофіксації помітила у вівторок, 2 червня. Заступник глави МВС назвав водіїв цих авто «потенційними вбивцями на дорозі». Однак, він показав номери машин без останніх двох букв, пославшись на захист персональних даних.

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«Кожен із цих порушників обов’язково отримає лист зі штрафом, але поки цей лист дійде до нього, цей водій може накоїти чимало лиха», — гадає Геращенко.

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