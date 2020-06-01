Про кількість зафіксованих фактів перевищень швидкості розповів заступник начальника поліції.

"Станом на 17-00 маємо понад 35 тисяч порушень швидкості, зафіксованих в автоматичному режимі. Понад 5600 – опрацьовані й по них прийняті рішення", - написав в повідомленні на сторінці Фейсбук заступник начальника поліції Олексій Білошицький.

Міністр МВС Арсен Аваков додав, що зафіксовано два “рекордсмени”: Mercedes-Benz рухався містом зі швидкістю 208 км/год, BMW проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год, його водій отримає 3 штрафи.

Як видно на світлині, поширеній Білошицьким на початку фотофіксації, всього працює 45 камер в Києві й області, ще 4 – неактивні.

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Таким чином, вже сьогодні видно, що система, розроблена МВС для автоматичної фіксації порушень ПДР не може впоратись навіть з одним порушенням, яке фіксується в одному місті та області. Лише 16% від зафіксованих порушень встигли обробити працівники МВС, які задіяні у цьому процесі.

Завтра система зафіксує ще 35 тисяч, а через 10 днів – 350 тисяч. А кількість оброблених протоколів хронічно не буде встигати за фіксаціями камер. Як будуть виходити з цієї ситуації в поліції, поки що невідомо.

Нагадаємо, де встановлені камери фотофіксації.