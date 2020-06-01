О количестве зафиксированных фактов превышения скорости рассказал заместитель начальника полиции.

"По состоянию на 17-00 имеем более 35 тысяч нарушений скорости, зафиксированных в автоматическом режиме. Более 5600 – проработаны и по ним приняты решения", – написал в сообщении на странице Фейсбук заместитель начальника полиции Алексей Билошицкий.

Министр МВД Арсен Аваков добавил, что зафиксировано два "рекордсмена": Mercedes-Benz двигался по городу со скоростью 208 км/ч, BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км/ч, его водитель получит 3 штрафа.

Как видно на фотографии, распространенной Белошицким в начале фотофиксации, всего работает 45 камер в Киеве и области, еще 4 – неактивные.

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Таким образом, уже сегодня видно, что система, разработанная МВД для автоматической фиксации нарушений ПДД не может справиться даже с одним нарушением, которое фиксируется в одном городе и области. Только 16% от зафиксированных нарушений успели обработать работники МВД, которые задействованы в этом процессе.

Завтра система зафиксирует еще 35 тысяч, а через 10 дней – 350 тысяч. А количество обработанных протоколов хронически не будет успевать за фиксациями камер. Как будут выходить из этой ситуации в полиции, пока неизвестно.

Напомним, где установлены камеры фотофиксации.