Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал номера автомобилей, которые в течение последних суток превысили скорость на дорогах.

Список он разместил на своей странице в Facebook. По словам Геращенко, это те автомобили, которых система автофиксации заметила во вторник, 2 июня. Заместитель главы МВД назвал водителей этих авто “потенциальными убийцами на дороге”. Однако, он показал номера машин без последних двух букв, сославшись на защиту персональных данных.

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“Каждый из этих нарушителей обязательно получит письмо со штрафом, но пока это письмо дойдет до него, этот водитель может натворить немало бед”, — считает Геращенко.

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