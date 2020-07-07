В деяких країнах за порушення ПДР можна отримати штраф у 200 тисяч євро!

Експерти склали рейтинг найвищих в світі автомобільних штрафів за порушення правил дорожнього руху.



Фінляндія

На першому місці опинилася Фінляндія, оскільки тут зафіксовано найдорожче перевищення швидкості - 200 тисяч доларів. Звичайно, це зовсім не означає, що за недотримання дозволеної швидкості в цій країні вас оштрафують на таку суму. Справа в тому, що в Фінляндії максимальна сума штрафу не обмежена, а розраховується відповідно до річного доходу порушника. Наприклад, річний дохід Юссі Салонойа склав більше 11 мільйонів доларів, тож його оштрафували на 200 тисяч.

Інші порушення ПДР:

За рух "на червоний" доведеться заплатити 90€;

Якщо в крові знайдуть алкоголь, то, можливо, доведеться заплатити до 4500€ і на три роки позбутися прав;

Недотримання правил паркування коштуватиме від 10€;

За непристебнутий ремінь - 135€.

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Канада

Рекордний штраф був зафіксований в канадській провінції Альберта, який склав 25 тисяч доларів. Другий за величиною штраф дістався мотоциклістові, який рухався зі швидкістю 260 км/год в тій же провінції. Він склав 12 тисяч доларів. Однак найчастіше любителі швидкості тут відбуваються сумами на рівні однієї тисячі доларів.

За інші порушення передбачені такі суми стягнень:

Рух "на червоний" - 144 долари;

Вміст алкоголю в крові 0,8 проміле - від 600 доларів і позбавлення прав до 24 місяців;

Паркування в забороненому місці - 100 доларів;

За їзду без паска безпеки - до 1000 доларів

Японія

Найсерйознішим недотриманням правил ПДР в Японії є наявність алкоголю в крові водія. За це передбачено стягнення у 8700 доларів. Також суворе покарання передбачено за проїзд на червоне світло - крім грошового стягнення в розмірі 420 доларів, водія можуть залучити до тюремного ув'язнення на термін до 6 місяців з виправними роботами.

За інші недотримання ПДР передбачено такі суми стягнень:

Парковка в забороненому місці - близько 830 доларів;

Непристебнутий ремінь - 450 доларів.

Великобританія

В країні туманного Альбіону, як і у багатьох інших країнах, чим серйозніше порушення, тим серйозніше покарання. Фіксують недотримання правил встановлені камери. Якщо англійці ігнорують швидкісний режим, то зазвичай відбуваються сумою в 100 доларів. Однак за значне перевищення швидкості, штраф також може виявитися гігантським. Так в 2007-му році водій Porsche 911 був покараний на 8000 доларів за те, що рухався зі швидкістю 275 км/год по селу. Водієві було інкриміновано не тільки перевищення швидкості, але і недбале водіння.

Інші штрафи за порушення ПДР:

За проїзд "на червоний" – 1800 фунтів;

За зміст алкоголю в крові 0,8 проміле і вище – 3 тис. фунтів;

За парковку в недозволеному місці – 40 фунтів;

За їзду без паска – до 500 фунтів.

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Італія

В Італії найсуворіше покарання передбачене за їзду в нетверезому вигляді, воно може досягати 6000 євро і позбавлення прав на два роки. Але це, якщо вміст алкоголю в крові досягне 1,5 проміле. Якщо цей показник нижче 0,8 проміле, то сума стягнення становитиме 3200 євро.

Решта штрафів менш суворі:

Проїзд "на червоний” - 90 €;

Парковка в недозволеному місці - 75 €;

Непристебнутий ремінь - 300 €.

США

У різних штатах Америки перевищення швидкості карається різними сумами. Наприклад, у Вірджинії перевищення швидкості на 15 км/ч досить, щоб отримати штраф в 2500 у.о. Крім того, у багатьох штатах за таке порушення можна навіть потрапити за грати.

За інші порушення ПДР передбачено такі суми стягнень:

Рух "на червоний" – 50 дол.;

Рівень алкоголю в крови більше 0,5 проміле – до 1000 дол., крім того, можливе позбавлення прав + судові витрати;

Непристебнутий ремінь – 50 доларів;

Парковка в недозволеному місці – 35 доларів.

Португалія

Не менш суворі закони щодо порушників ПДР і в Португалії. Причому поліцейські мають мобільні банкомати і збирають штрафи з порушників прямо на дорозі, не відкладаючи цей процес "в довгий ящик".

Штрафують тут завзято за будь-які порушення, починаючи від переговорів по мобільному телефону і закінчуючи порушенням швидкісних режимів. Повинні бути пристебнутими навіть пасажири заднього ряду. Водії, які не заплатять штраф на місці, не мають права їхати далі.

За перевищення швидкості сума штрафу може досягати 1800 євро. Ще більше стягнення загрожує за наявність алкоголю в крові (0,7 проміле і вище) - 2500 євро.

Решта ж суми стягнень скромніші:

Розмова мобільним телефоном – до 500 €;

Проїзд "на червоний" – від 100 €;

Заборонений обгін – до 110 €;

Парковка в забороненому місці – до 55 €.

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Німеччина

Німці до порушень швидкісних режимів відносяться не так строго, на деяких автобанах максимальна швидкість не обмежена. Найбільш високе перевищення швидкості буде коштувати 623 євро.

Зате за вміст алкоголю в крові сума, з якої доведеться розлучитися нетверезому водієві, може скласти до 3000 євро.

Проїзд "на червоний" - до 360 €;

Парковка в недозволеному місці - до 25 €;

Непристебнутий ремінь - до 30 €.

Китай

Як і в інших країнах, найвищі стягнення передбачені за перевищення швидкості і їзду в нетверезому вигляді. У першому випадку штраф становить 300 доларів, а в другому - до 310, при цьому можливий арешт водія на 15 діб з позбавленням прав на півроку.

За інші порушення ПДР в Китаї карають не так строго:

Проїзд "на червоний" - 30 доларів;

Парковка в забороненому місці - близько 16 дол.;

Непристебнутий ремінь – 8 доларів.

Нагадаємо, що у МВС запустили мобільний додаток "Штрафи ПДР"..