Замість того, щоб скористатись безкоштовним паркінгом, київські водії погрожують активістам руху "ЗупиниЛося".

Більшість водіїв, які приїжджають до універмагу "Україна", паркують свої авто прямо перед центральним входом, на смузі громадського транспорту. Разом з тим, з тильної сторони універмагу є багатоповерхова парковка, перші півтори години на якій безкоштовні. Активісти руху "ЗупиниЛося" пояснювали порушникам цей факт, однак багато хто був налаштований войовниче.

Зокрема, у цьому випуску їм пообіцяли вирвати кадик, показали одразу 4 непристойних жести, збирались наклеїти наліпку на нижню частину спини та пригрозили наїздом. Дивіться відео, як погрожують активістам "ЗупиниЛося":

Нагадаємо, що жінка на кросовері впала з п'ятого поверху паркінгу.